“Lo pidieron y lo entregamos”: ¿Desde cuándo se puede solicitar el pasaporte de Donald Trump?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la agencia ejecutiva del Gobierno federal responsable de la política exterior y las relaciones internacionales del país, decidió crear un pasaporte estadounidense más especial, denominado "Pasaporte Patriota", para conmemorar el histórico 250.º aniversario de la nación norteamericana.

Según el Departamento de Estado, este pasaporte cuenta con ilustraciones personalizadas e imágenes de alta calidad en el anverso, el reverso y la cubierta interior. Además, incorpora características avanzadas de seguridad que convierten al pasaporte estadounidense en uno de los documentos de identidad y de viaje más seguros del mundo.

Por lo tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece a los ciudadanos estadounidenses la oportunidad de solicitar uno de estos 250 mil pasaportes especiales conmemorativos, cuya cubierta incluye un retrato del presidente Donald Trump junto con el texto de la Declaración de Independencia, aprobado el 4 de julio de 1776.

Este diseño también incorpora una ilustración de los padres fundadores, entre ellos George Washington, firmando la Declaración de Independencia. Además, incluye una bandera dorada con el emblema "Libertad 250" y conserva en la cubierta exterior el tradicional azul oscuro, el sello de EE. UU. y las inscripciones estampadas en dorado.

¿Desde cuándo se puede solicitar el pasaporte Trump?

"Lo pediste y lo entregamos. A partir del próximo sábado 8 de agosto, solicita un pasaporte conmemorativo del 250.º aniversario de Estados Unidos en una agencia de pasaportes cercana", agregó el Departamento de Estado en sus redes sociales, que como respuesta a la alta demanda, puso a disposición del público esta edición limitada.

Frente a este escenario, de acuerdo con el Departamento de Estado, todos los ciudadanos estadounidenses tendrán la oportunidad de solicitar el pasaporte conmemorativo de edición limitada en todas las agencias y centros de pasaportes. Sin embargo, algunos solicitantes tendrán prioridad para obtener el "Pasaporte Patriota".

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"Los solicitantes que deseen obtener el pasaporte conmemorativo y llamen al 1-877-487-2778 para programar una cita presencial en la Agencia de Pasaportes de Washington D. C. tendrán prioridad", explicó el Departamento de Estado en su sitio web, tras indicar que el documento no podrá solicitarse en línea ni por correo postal.

"El nuevo pasaporte de los Estados Unidos dice: ¡Bienvenidos, pero pórtate bien!", escribió el presidente Donald Trump en la red de Truth Social. No obstante, el texto mencionado por el mandatario republicano no aparece en las imágenes del pasaporte que el Departamento de Estado de EE. UU. compartió en sus publicaciones digitales.

Críticas y controversia

Diversos opositores políticos han cuestionado la medida del Departamento de Estado por considerarla un acto de culto a la personalidad o de vanidad política del presidente Donald Trump, quien se convirtió en el primer mandatario estadounidense en funciones en aparecer en alguna edición conmemorativa del pasaporte de EE. UU.

A pesar de eso, las libretas regulares siguen vigentes y disponibles para todos los ciudadanos de Estados Unidos que no deseen esta versión especial, la cual muestra un retrato del presidente estadounidense Donald Trump con gesto serio, apoyado en un escritorio, acompañado de su firma y fragmentos de la Declaración de Independencia.