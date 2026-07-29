Confirman la sexta muerte por el brote de legionelosis en EE. UU: los casos ascienden a 90

Durante la mañana de este miércoles 29 de julio, el Departamento de Salud de EE. UU. confirmó la sexta muerte vinculada al brote de legionelosis en Nueva York. Con esta actualización, el total de casos confirmados desde que comenzó el brote en Manhattan, el distrito más famoso, poblado y de mayor relevancia del estado, asciende a 90.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la nueva cifra convierte este brote en uno de los más graves que ha enfrentado Nueva York en la última década, a pesar de que las autoridades sanitarias del país subrayaron que no se han registrado nuevos diagnósticos desde el pasado domingo 19 de julio.

Por lo tanto, de las 90 personas contagiadas, seis permanecen hospitalizadas, 65 ya recibieron el alta y 13 no requirieron internación. De esta manera, las seis muertes confirmadas hasta el momento se suman a un panorama que, de acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva York, tiende hacia la estabilización en los próximos días.

“Confiamos en que se ha eliminado la fuente de la legionelosis, una infección respiratoria grave causada por la bacteria Legionella”, agregó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien el pasado martes 28 de julio anunció que el brote había concluido y que la bacteria había sido erradicada de Manhattan, la isla principal del estado.

Más de 70 edificios infectados

Según ABC News, la división de noticias de la cadena de televisión estadounidense American Broadcasting Company, el Departamento de Salud descubrió que más de 70 edificios de Manhattan figuraban en una lista de direcciones que dieron positivo por la bacteria Legionella y que quizá fueron la fuente de exposición durante el brote actual.

Frente a este escenario, un total de 77 torres de refrigeración dieron positivo por Legionella en las pruebas iniciales, por lo que aún podrían pasar semanas antes de que se determine cuáles de ellas causaron la enfermedad. Sin embargo, las autoridades confían en que la fuente ya ha sido eliminada, dado que no se han registrado nuevos casos.

Lea más: ¿Fin del cambio de horario? El presidente Trump insta al Senado a aprobar su nueva legislación

Asimismo, el Departamento de Salud de Nueva York informó que las torres de refrigeración que dieron positivo por la presencia de bacterias vivas ya han sido completamente desinfectadas. Por ello, las autoridades sanitarias añadieron que seguirán actualizando todas las direcciones en su página web oficial, según sea necesario.

No obstante, que un edificio figure en la lista de positivos no implica que sea el origen del brote. Por consiguiente, el Departamento de Salud de los Estados Unidos aclaró que la nueva investigación, que puede extenderse durante varias semanas, tiene como objetivo determinar cuál o cuáles torres causaron los contagios en Nueva York.

¿Qué es la legionelosis?

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Univisión, la legionelosis se presenta en dos formas: la enfermedad del legionario (una neumonía grave) y la fiebre de Pontiac (un cuadro leve similar a la gripe). Por ende, usualmente se contrae al inhalar vapor o gotas de agua contaminada y no se transmite de persona a persona.

La infección es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, que prolifera en agua caliente. Esta infección ocurre cuando una persona inhala vapor o pequeñas gotas de agua contaminada con la bacteria, no al beberla ni al cocinar con ella, por lo que la bacteria se halla en torres de refrigeración, jacuzzis, duchas y fuentes.