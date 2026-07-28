Trump vuelve a burlarse de México: Pronuncia “Mé-ji-jo” al tratar de imitar a Claudia Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a su vecino en el centro de su discurso. Esta vez, durante un evento en la ciudad de Detroit, Michigan, el mandatario republicano imitó la forma en que, según él, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pronuncia la palabra "México", lo que provocó risas entre los asistentes.

Las últimas declaraciones del mandatario republicano ocurrieron en medio de un debate sobre la política comercial entre México y los Estados Unidos. Por lo tanto, durante su intervención, Donald Trump recordó una conversación que tuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien describió como "una persona muy amable".

Sin embargo, el magnate neoyorquino enseguida imitó la pronunciación de la palabra "México" y aseguró que la mandataria mexicana de 64 años dice "Méjijo". Este comentario generó risas entre los asistentes al evento en el Estado de los Grandes Lagos y rápidamente comenzó a difundirse en las plataformas digitales, como Facebook.

"Como ustedes saben, hay una presidenta muy amable en México. Ella es muy amable y habla muy bien, pero lo llama 'Méjijo'. Así que el otro día se lo dije a un grupo: 'Vamos a detener toda la actividad comercial que se traslada a Méjijo'. No tenían ni idea de lo que les estaba diciendo y no salió muy bien", agregó Trump en su discurso.

El debate sobre la industria automotriz en México y EE. UU.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la referencia a México surgió mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendía su estrategia para impulsar el regreso de la producción manufacturera a su territorio, en particular en el sector automotriz, que recientemente emigró hacia el sur.

El mandatario republicano de 80 años le reiteró al público en Detroit, Michigan que desde hace meses busca reducir la salida de inversiones hacia otros países, especialmente México, y fortalecer la fabricación de vehículos en territorio estadounidense mediante nuevas políticas comerciales y arancelarias, como sucedía en el pasado.

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Además, como parte del contexto de su discurso, el presidente Donald Trump destacó el traslado de algunas operaciones manufactureras a Estados Unidos, como el caso de Toyota, que a finales de junio anunció el traslado de la línea de producción de la camioneta Tacoma desde Tijuana, Baja California, a la ciudad de San Antonio, Texas.

Frente a este escenario, la empresa japonesa fabricante de automóviles Toyota señaló que esta decisión responde a su estrategia global de producción y no exclusivamente a factores políticos o arancelarios. No obstante, según Donald Trump, el anuncio coincide con el endurecimiento de la política comercial impulsada por su administración.

La relación entre México y Estados Unidos

De conformidad con Milenio, grupo de comunicación mexicano, la industria automotriz continúa siendo uno de los sectores más relevantes en la relación económica entre México y Estados Unidos, debido a su peso en las exportaciones mexicanas y a la integración de las cadenas de suministro bajo el tratado de libre comercio entre ambos.

Por consiguiente, mientras continúan las negociaciones comerciales entre ambos gobiernos, las declaraciones del mandatario republicano Donald Trump vuelven a colocar el tema en la agenda pública, tanto por sus comentarios sobre la presidenta Claudia Sheinbaum como por su insistencia en atraer inversiones manufactureras a EE. UU.