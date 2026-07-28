¿Fin del cambio de horario? El presidente Trump insta al Senado a aprobar su nueva legislación

Durante la noche del lunes 27 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó su impulso para poner fin al cambio de horario dos veces al año en territorio estadounidense, e instó al Senado de EE. UU. a aprobar la legislación sobre el horario de verano, una medida que viene impulsando desde su primer mandato presidencial.

“Por cierto, hablando de eso, deshagámonos de esas cosas del horario de verano. Con suerte, el Senado de los Estados Unidos va a aprobarlo. La Cámara de Representantes de EE. UU. ya lo aprobó”, añadió el republicano ante una multitud en la ciudad de Detroit, Michigan, tras un comentario no relacionado sobre relojes.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, a finales de junio la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó una medida que establecería el horario de verano durante todo el año en el país. Por lo tanto, la legislación ahora tendría que ser abordada por el Senado, pero sus perspectivas siguen siendo inciertas.

Frente a este escenario, Trump impulsa una ley para establecer de forma permanente el horario de verano y eliminar los cambios de hora, una iniciativa que actualmente debate el Senado, luego de que la Cámara de Representantes aprobara la medida, la cual busca mantener un solo horario durante todo el año y eliminar el ajuste semestral.

Ley de Protección de la Luz Solar

Los defensores de la legislación argumentan que esta evitaría que los estadounidenses tuvieran que cambiar sus relojes, lo que altera los horarios de sueño de los niños y, según sostienen, provoca un aumento de la depresión estacional, un trastorno relacionado con los cambios de estación que se manifiesta con una tristeza muy profunda.

En cambio, los críticos sostienen que la legislación podría tener consecuencias económicas, en particular para los agricultores, quienes tendrían que lidiar con amaneceres más tardíos. Por lo cual, aunque Trump ha criticado durante mucho tiempo el cambio de hora semestral, su postura sobre el horario permanente ha cambiado con el tiempo.

Lea más sobre el Huracán Genevieve y su categoría 5: Pronóstico y el peligro de la nueva trayectoria

Sin embargo, de acuerdo con USA Today, un periódico de circulación nacional, en mayo Donald Trump elogió el avance de la Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act), un proyecto de ley en los Estados Unidos que busca establecer de forma permanente el horario de verano y eliminar el cambio de hora dos veces al año.

“Voy a trabajar muy duro para que la ley sea promulgada. Es hora de que la gente deje de preocuparse por el reloj, sin mencionar todo el trabajo y el dinero que se gasta en esta ridícula producción dos veces al año”, escribió Trump en Truth Social a finales de mayo, luego de asegurar que esta será una gran victoria para el Partido Republicano.

¿Se acabará el cambio de hora?

Dadas las circunstancias, el futuro del cambio de hora en Estados Unidos sigue siendo incierto, ya que, aunque el presidente Donald Trump respaldó un proyecto para establecer de forma permanente el horario de verano y eliminar los ajustes del reloj dos veces al año, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia en el Senado de EE. UU.

El proyecto, aprobado por la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista, busca poner fin a una práctica que millones de estadounidenses repiten cada primavera y otoño. No obstante, republicanos y demócratas mantienen posturas divididas, principalmente por razones geográficas y por el impacto que tendría en la vida cotidiana.