Huracán Genevieve alcanza la categoría 5: Pronóstico y el peligro de su nueva trayectoria

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Huracán Genevieve alcanza la categoría 5: Pronóstico y el peligro de su nueva trayectoria

El huracán Genevieve se fortaleció hasta alcanzar la categoría 5 y se convirtió en el primer ciclón de máxima intensidad registrado en el océano Pacífico en dos años.

Emilio Dávila

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Huracán Genevieve

Los efectos del huracán de categoría 5 provocan vientos catastróficos y lluvias torrenciales. (Imagen ilustrativa Prensa Libre: EFE)

Conforme a lo expuesto por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), el huracán Genevieve, el primero en alcanzar la categoría 5 en el océano Pacífico oriental desde Kristy, en julio del 2024, se encuentra a unos 835 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de Baja California, México.

Por lo tanto, aunque el huracán Genevieve se fortaleció rápidamente hasta alcanzar la categoría 5 y se convirtió en el primer ciclón de máxima intensidad registrado en el océano Pacífico en dos años, permanece cerca de las costas de México y las autoridades meteorológicas no prevén que represente una amenaza para los Estados Unidos.

“El oleaje generado por Genevieve está afectando partes de la costa suroeste de México y la zona sur de la península de Baja California, y se extenderá hacia el norte a lo largo del resto de la costa occidental de dicha península. Es probable que este oleaje provoque condiciones o corrientes de resaca potencialmente mortales”, agregó el NHC.

Por consiguiente, el Servicio Meteorológico Nacional de México prevé que para el próximo martes 28 de julio el huracán Genevieve se debilite a categoría 4, de manera que el ciclón continuaría debilitándose durante el resto de la semana, mientras se aleja de México, hasta degradarse a tormenta tropical el viernes 31 de julio por la noche.

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Trayectoria del huracán Genevieve

Aunque el huracán Genevieve podría descender rápidamente a categoría 4 en las próximas horas, sus extensas bandas nubosas amenazan con provocar lluvias torrenciales y oleaje peligroso, de modo que, según las autoridades de Estados Unidos y México, conocer su trayectoria es vital para evitar zonas de alto riesgo en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó este 27 de julio que el fenómeno modificó su intensidad y los datos satelitales muestran una ligera disminución en la velocidad de sus vientos máximos sostenidos. Sin embargo, el núcleo del huracán continúa su desplazamiento sobre las aguas del Pacífico y mantiene su movimiento hacia el noroeste.

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De acuerdo con el último reporte oficial, el huracán Genevieve se acerca paulatinamente a la península de Baja California Sur, México, dado que sus bandas exteriores ya comienzan a interactuar con la geografía costera de dicha región, a pesar de que el fenómeno se localiza a más de 835 kilómetros al sur-suroeste del Cabo San Lucas.

En consecuencia, aunque los modelos de pronóstico indican que el huracán Genevieve no tocará tierra, su amplia circulación afectará la zona de Baja California Sur y el paso cercano del sistema alterará las condiciones atmosféricas locales, por lo que se esperan ráfagas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora en la costa mexicana.

Tormentas y lluvias intensas en diferentes estados mexicanos

El Servicio Meteorológico Nacional de México dio a conocer que la interacción del huracán Genevieve con la onda tropical y otros sistemas mantendrá lluvias en buena parte del territorio mexicano, lo que favorecerá la presencia de tormentas y lluvias intensas en entidades del occidente, noroeste, centro y sur de la nación norteamericana.

Lluvias intensas

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias muy fuertes

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla

Lluvias fuertes

  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

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