Tras la victoria por 1-0 de España sobre la selección de Argentina en la final de la Copa Mundial del 2026, el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, envió un mensaje institucional de reconocimiento a la Albiceleste, que llegó a East Rutherford con la posibilidad de convertirse en bicampeona.

Gianni Infantino envió una carta formal al presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio Fabián "El Chiqui" Tapia, en la que resaltó el recorrido de la Albiceleste y calificó la medalla de plata como un hito para el balompié sudamericano, debido a que la selección de Argentina alcanzó tres de las últimas cuatro finales.

Infantino describió el subcampeonato de la Albiceleste como "otro resultado importante para el futbol de Argentina" y pidió que sus felicitaciones se transmitieran directamente a los jugadores, los aficionados y el director técnico argentino, Lionel Scaloni, quien clasificó a la selección a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Por lo tanto, pese a no haber conseguido el bicampeonato tras el título obtenido en Catar 2022, para Infantino la selección de Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, cerró una participación destacada en esta Copa del Mundo organizada por tres naciones y se mantuvo en la cúspide del futbol internacional con sus tres estrellas en el escudo.

El "favoritismo" de Infantino por Argentina

Conforme a lo expuesto por Gianni Infantino, para la Albiceleste esta derrota parece haber sido aún más dolorosa debido al desempeño que mostró a lo largo del torneo, con Lionel Messi como una de sus principales figuras, ya que el capitán argentino fue el segundo máximo goleador del campeonato, con ocho tantos y cuatro asistencias.

Y es que la sensación de frustración fue aún mayor porque la selección de Argentina llegó a Norteamérica como campeona vigente y buscaba revalidar el título, tras vencer durante el torneo a selecciones como Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, una de las favoritas para conquistar el torneo, por detrás de España.

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Por consiguiente, aunque de Gianni Infantino se ha dicho que mantiene un supuesto "favoritismo" por la selección de Argentina, esto nunca ha sido confirmado por el propio dirigente, quien decidió enviar una carta al equipo de Lionel Scaloni, interpretada como un mensaje de consuelo tras la derrota en la final de la Copa del Mundo.

Esta carta salió a la luz tras ser difundida por diversos medios internacionales, en medio de las críticas surgidas contra la Albiceleste, dado que durante la Copa Mundial muchos aficionados consideraron en las redes sociales que recibió ayudas de la FIFA para llegar a la final, debido a la cercanía entre Gianni Infantino y Claudio Fabián Tapia.

La carta de Infantino a Argentina

"Argentina conquistó la medalla de plata tras una emocionante final contra España. Deseo reiterar mis más sinceras felicitaciones por este importante logro para el futbol argentino, ya que la magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó a convertir esta edición en un evento excepcional que cautivó a millones de aficionados", dijo Gianni.

"Les pido que transmitan mis más sinceras felicitaciones a todos los que contribuyeron a este magnífico resultado: a los jugadores, al entrenador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que siguieron y animaron al equipo durante toda la competición", agregó el presidente de la FIFA.

"Estos logros siempre son fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello nos permite vislumbrar un futuro muy prometedor y, sin duda, allanará el camino para nuevos y grandes éxitos del futbol argentino", concluyó Infantino.