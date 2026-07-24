Trata de personas durante el Mundial: rescatan a decenas de víctimas en operativos en Nueva York

Según el periódico estadounidense The New York Post, durante el Mundial, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, en inglés) puso en marcha una operación masiva contra la trata de personas, mediante la cual las autoridades detuvieron a 90 personas y rescataron a decenas de víctimas, entre ellas un menor de edad.

“Una serie de operativos realizados antes y durante la Copa Mundial 2026, que tuvo 39 días de duración, dieron como resultado 90 arrestos y el rescate de 43 personas que estaban siendo víctimas de trata sexual en las habitaciones de los hoteles”, informó el inspector Gary Marcus, comandante de la Unidad de Víctimas Especiales del NYPD.

De acuerdo con Gary Marcus, siete de las personas rescatadas acababan de cumplir la mayoría de edad, por lo que los investigadores vigilaron las reuniones para ver los partidos, monitorearon los rincones oscuros de internet y visitaron a traficantes sexuales previamente condenados mientras se desarrollaba la Copa del Mundo en EE. UU.

“Vimos a nuestros agentes en esas grandes concentraciones, pero lo que no vieron fueron nuestros investigadores trabajando entre bastidores, recabando información, identificando a los traficantes e interactuando con las víctimas para intentar rescatarlas”, declaró Gary Marcus, quien afirmó que el plan se preparó durante casi cuatro años.

Delincuentes y traficantes sexuales

“Queríamos hacerles saber que sabemos quiénes son y que los estamos vigilando. Algunas de esas personas incumplieron las normas y fueron arrestadas”, agregó Gary Marcus, tras mencionar que los agentes centraron sus esfuerzos en delincuentes sexuales y traficantes sexuales con antecedentes penales antes de la Copa Mundial 2026.

“Interceptamos una comunicación en línea, comprendimos que estaba siendo víctima de trata sexual y pudimos rescatarla del lugar donde la tenían retenida y sacarla de esa horrible situación”, añadió el inspector del Departamento de Policía de Nueva York, que llevó a cabo 87 operativos, algunos de los cuales requirieron “años de planificación”.

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“Teníamos defensores en el departamento de operaciones del hotel, sentados en una habitación justo al lado, así que tan pronto como sacábamos a una sobreviviente de esa situación, podía reunirse con un defensor, hablar sobre los servicios y realmente calmar los ánimos en una situación realmente aterradora en ese momento”, explicó.

Por su parte, la comisionada adjunta de la Policía para Políticas y Planificación sobre Violencia de Género, Kathleen Baer, dijo que, en el rescate de una menor de edad, también se asociaron con diferentes organizaciones defensoras para ayudar a conectar a la víctima con los servicios necesarios inmediatamente después de ser rescatada.

Trata de pesonas durante el Mundial

“Por eso, animamos a la gente a que, si ven algo sospechoso, lo denuncien y llamen a la línea directa. Si algo no les parece bien, lo investigaremos. Quizás no sea nada, pero tal vez sí, y podrían salvarle la vida a alguien”, declaró Kathleen, quien ha sido parte de situaciones de trata de personas aterradoras, donde detienen a depravados sexuales.

De conformidad con Baer, lo más importante es la rápida detención de los delincuentes sexuales que han explotado sexualmente a las víctimas. Asimismo, otros estados también desplegaron operativos, como Atlanta, donde se registraron 153 arrestos y se identificaron 54 víctimas de trata, o Kansas City, donde se rescataron nueve menores.