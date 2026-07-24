Xi Jinping viajará a EE. UU. en septiembre: Trump dice que la inteligencia artificial será tema central

Durante la mañana de este viernes 24 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el mandatario de China, Xi Jinping, viajará a Washington D. C. el próximo jueves 24 de septiembre, dentro de dos meses, para participar en una reunión que incluirá conversaciones sobre inteligencia artificial y otros asuntos bilaterales.

En declaraciones a la prensa, el magnate neoyorquino afirmó que la reunión en la capital estadounidense tenía como objetivo impulsar las relaciones bilaterales, pues Estados Unidos y China buscan áreas de cooperación, aunque persisten diferencias en materia de comercio, tecnología y competencia estratégica entre ambos países.

Frente a este escenario, la visita de Xi Jinping se producirá tres meses después de la última reunión entre ambos líderes, durante la gira de Trump por Asia, en la que llegó a referirse a Estados Unidos y China como un "G2" de superpotencias y adoptó una postura negociadora que incluyó la suspensión temporal de la venta de armas a Taiwán.

Adicionalmente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, mantuvieron conversaciones para preparar su próxima reunión de alto nivel, debido aque ambos expresaron su esperanza de que esta impulse aún más las relaciones bilaterales entre ls potencias mundiales.

La reunión entre Xi Jinping y Trump en Washington D. C.

Conforme a lo expuesto por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la reunión entre los presidentes de EE. UU. y China tendrá lugar al mismo tiempo que el período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde líderes mundiales exponen sus posturas sobre las crisis y otros temas globales.

Ante esta situación, se espera que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, encabece una delegación estadounidense en consultas con China, centradas en la cooperación en inteligencia artificial y en medidas destinadas a promover la estabilidad económica entre ambos países, a través de más colaboraciones.

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Dadas las circunstancias, observadores internacionales consideran que la visita de Xi Jinping a Estados Unidos será una oportunidad para que ambas partes intercambien puntos de vista sobre nuevas áreas de cooperación, incluida la inteligencia artificial, al tiempo que mantienen el diálogo sobre los asuntos pendientes de la relación bilateral.

“El presidente Xi Jinping vendrá a Washington D. C. el 24 de septiembre. Hablamos sobre inteligencia artificial cuando estuve en Pekín y volveremos a hacerlo“, anticipó Trump, ya que la visita será la continuación del encuentro que ambos mandatarios mantuvieron en China, cuando el presidente de Estados Unidos invitó a su homólogo.

El impacto energético de la expansión de la IA

De conformidad con Trump, la reunión reforzará la incorporación de la inteligencia artificial a la agenda diplomática del más alto nivel, ya que EE. UU. y China no discuten únicamente sobre aranceles y comercio; también negocian en torno a los chips, la capacidad de cómputo, los centros de datos, los modelos avanzados y las futuras reglas.

Esto se debe a que EE. UU. mantiene restricciones a la exportación hacia China de algunos de los semiconductores más avanzados y de los equipos necesarios para fabricarlos, mientras que Pekín aceleró el desarrollo de procesadores propios y de infraestructura informática para reducir su dependencia de las empresas estadounidenses.