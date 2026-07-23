Regresa la Liga Nacional: “El Profe” vuelve de vacaciones para enfocarse en el Apertura 2026

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Regresa la Liga Nacional: “El Profe” vuelve de vacaciones para enfocarse en el Apertura 2026

Se acabaron los estadios llenos en Norteamérica, los partidazos de la Copa Mundial del 2026 y las discusiones a nivel internacional. Ahora toca la Liga Nacional.

Emilio Dávila

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El Profe celebra el regreso de la Liga Nacional de Guatemala. (Foto: Prensa Libre)

Se acabaron los estadios llenos en Norteamérica, los partidazos de la Copa Mundial del 2026 y las discusiones a nivel internacional. Ahora, a "El Profe" le toca volver a enfocarse en la Liga Nacional, específicamente en el Torneo Apertura 2026, donde intenta convencerse de que las nuevas tendencias son una buena idea para nuestro futbol.

En su segmento humorístico, "El Profe" habla sobre su regreso a la realidad futbolística tras la finalización del Mundial 2026 y el retorno de la Liga Nacional de Guatemala:

  • Fin de las vacaciones mundialistas: "El Profe" se despidió de la Copa Mundial del 2026 y mencionó que disfrutó de su tiempo libre y de las ganancias de su quiniela.
  • Regreso a la Liga Nacional: "El Profe" expresó su desgano por volver a cubrir la competición y comparó la calidad del futbol internacional que vio durante la Copa Mundial del 2026 con lo que le espera en el ámbito local.
  • Crítica a las nuevas tendencias: "El Profe" se mostró escéptico ante las nuevas ideas para los estadios, como la implementación del FVS, un sistema de asistencia arbitral diseñado como una alternativa económica al VAR, y sugirió, con ironía, que los jugadores ya tienen suficientes lugares donde beber.
  • La ilusión del aficionado: "El Profe" concluyó con una reflexión sobre la "memoria corta" del aficionado guatemalteco, quien comienza cada torneo con ilusión, pero suele decepcionarse rápidamente al ver el nivel de juego.

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ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

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