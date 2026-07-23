VIDEO | El insólito error de Rocco Ríos Novo ante Lewandowski en el Chicago Fire vs. Inter Miami

El regreso de la Major League Soccer (MLS) tuvo uno de sus partidos más esperados: el enfrentamiento entre el Inter Miami y el Chicago Fire, un encuentro que generó atención por el debut del atacante polaco Robert Lewandowski con el conjunto de Illinois. Sin embargo, el exdelantero del Barça no fue el único protagonista de la noche.

Esto se debe a que el arquero argentino del Inter Miami, Rocco Ríos Novo, terminó en el centro de la escena mediática internacional tras cometer un error que derivó en el primer gol del partido, a los 18 minutos de la primera mitad, al intentar controlar el balón con los pies frente a más de 27 mil 500 espectadores en el Nu Stadium, de Florida.

La acción se produjo cuando el Inter Miami intentó salir jugando desde el fondo, debido a que el lateral derecho argentino Facundo Mura recibió el balón, pero, ante la presión, decidió devolvérselo a su portero, Rocco Ríos Novo, para que el exguardameta del Atlanta United despejara la pelota y evitara cualquier peligro cerca del área.

No obstante, el exarquero de Lanús tuvo una distracción en el momento menos oportuno, ya que la presión ejercida por el delantero Robert Lewandowski complicó la acción y Rocco Ríos Novo no consiguió conectar correctamente el balón, lo que provocó que terminara dentro de su propia portería, ante la mirada de todos los presentes.

Luis Suárez amarga el estreno de Lewandowski en la MLS

A pesar del error de Rocco Ríos Novo, un doblete del uruguayo Luis Suárez amargó el debut de Robert Lewandowski con el Chicago Fire en un partido de la MLS que terminó con victoria del Inter Miami por 3-2, pese a que el equipo de Florida no contó con Leo Messi, quien descansa en Argentina tras caer en la final de la Copa Mundial.

El exatacante charrúa del Atlético de Madrid celebró su centésimo partido con el Inter Miami en el Nu Stadium: primero transformó un penalti en el minuto 27 de la primera parte y después amplió la ventaja a 2-1 en el minuto 51 del segundo tiempo. Por lo tanto, la actuación de Suárez coincidió con el primer partido de Lewandowski.

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Robert, quien llegó a Chicago en junio del 2026 tras finalizar su vinculación con el Barça y cumplirá 38 años en agosto, no tuvo un partido brillante y fue sustituido a la hora, dado que se le vio falto de adaptación al ritmo elevado y caótico de la MLS. Además, dirigió varios gestos airados a sus compañeros para reclamarles calma y juego en corto.

Por consiguiente, si Robert Lewandowski tenía dudas sobre dónde había aterrizado, le bastó una hora para darse cuenta, pero el polaco deberá esperar al sábado 1 de agosto para debutar ante su público, aunque antes volverá a jugar como visitante este sábado 25 de julio contra el New York City, dirigido por el entrenador Pascal Jansen.

El error del portero del Inter Miami

Dadas las circunstancias, uno de los errores más increíbles de la temporada fue obra del portero argentino Rocco Ríos Novo, guardían del Inter Miami, ante el Chicago Fire, quien no atinó a golpear bien el balón y lo envió al fondo de su propia portería, de manera que el arquero, de 24 años, quedó incrédulo mientras miraba a sus compañeros.

Afortunadamente para Rocco Ríos Novo, el Inter Miami acabó imponiéndose por 3-2 al Chicago Fire de Robert Lewandowski, con dos goles del uruguayo Luis Suárez en su partido 100 en la Major League Soccer, por lo que el atacante aseguró que, con Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Casemiro, el equipo de Florida puede ser candidato al título.