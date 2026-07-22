Tragedia en Florida: Mexicano fallece tras encuentro con ICE mientras estaba de vacaciones

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, el mexicano Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 años, murió atropellado el domingo 19 de julio por un tráiler en el estado de Florida, después de huir de agentes federales de inmigración, pese a que estaba de vacaciones en los Estados Unidos y tenía visa de turista.

De acuerdo con el grupo de funcionarios mexicanos que ayuda a la esposa de Juan, Jairo murió después de cruzar corriendo una carretera transitada en St. Augustine e interponerse en la trayectoria de un camión; pero su muerte fue la tercera en una semana relacionada con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según su cónyuge, Coronilla Durán había viajado desde su natal San Luis de la Paz, Guanajuato, a Atlanta, Georgia, para visitar a familiares y amigos. Por lo tanto, permaneció en esa ciudad durante tres semanas antes de viajar a la costa de Florida para disfrutar de las playas, previo a que finalizaran sus vacaciones y regresara a México.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no respondió de inmediato un correo electrónico enviado por Isaret Jeffers, fundadora de Colectivo ARBOL, grupo de defensa de los trabajadores agrícolas, para consultar si Jairo Coronilla Durán tenía una visa válida cuando fue perseguido por agentes del ICE.

Esto es lo que se sabe hasta el momento

Las autoridades estadounidenses dijeron a la cadena de televisión CNN que Juan Jairo Coronilla Durán era una de las cuatro personas que huyeron de agentes de inmigración de ICE en un vehículo, el cual se detuvo posteriormente en el estacionamiento de una gasolinera local, antes de las 7.00 horas del día en que fue atropellado.

"Los cuatro huyeron a pie durante un encuentro con agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional, y uno de ellos cruzó una carretera transitada y se interpuso en la trayectoria de un tráiler", informó la Patrulla de Carreteras de Florida, principal agencia encargada de regular el tránsito y garantizar la seguridad vial.

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Sin embargo, la Patrulla de Carreteras de Florida y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no han proporcionado detalles adicionales debido a la investigación en curso, de manera que aún no está claro qué motivó el encuentro ni qué ocurrió con los otros tres ocupantes del vehículo en el que viajaba Juan Coronilla.

Asimismo, las autoridades de los Estados Unidos no han identificado públicamente al hombre, pero la funcionaria mexicana Isaret Jeffers confirmó su nombre y señaló que Yezzika Alamilla, esposa de Juan Jairo Coronilla Dairo, les había dicho que su cónyuge visitaba Georgia y Florida con una visa de turista válida al momento de ser perseguido.

Los restos serán repatriados

De conformidad con el Colectivo ARBOL, que brinda asesoría legal y asistencia a trabajadores agrícolas en el centro de Florida, al día siguiente de la muerte de Coronilla, su esposa buscó ayuda para viajar desde México y repatriar el cuerpo de su esposo, por lo que la organización le compró un boleto de avión y le proporcionó alojamiento.

“Su esposa dijo que Coronilla estaba allí con una visa de turista. Ella no entendía lo que estaba pasando. Juan Jairo no vino a trabajar y no estaba trabajando. Estaba aquí como turista. Alamilla cree que él estaba muy asustado y que por eso huyó”, agregó el Colectivo ARBOL, que ha colaborado con el consulado mexicano desde el 20 de julio.