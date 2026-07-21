¿Messi jugará el Mundial 2030? La edad que tendrá la Pulga en la próxima Copa del Mundo

Tras la derrota de Argentina ante la selección de España el pasado domingo 19 de julio, en la final de la Copa Mundial del 2026, el futuro inmediato de Lionel Messi genera numerosas preguntas en todo el mundo, pues el capitán de la Albiceleste aún no ha confirmado si continuará con la selección, de la que forma parte desde agosto del 2005.

Considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, el atacante del Inter Miami ha representado a Argentina en 14 torneos mayores desde que participó con la selección sub-20 en el Campeonato Sudamericano de Colombia y ganó el Mundial Sub-20 del 2005, en el que fue el máximo goleador.

Además, como capitán de la Albiceleste desde el 2011, Messi llegó con Argentina a las finales del Mundial de Brasil 2014, la Copa América 2015, la Copa América Centenario y el Mundial 2026, y ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial del 2022 —ante Francia, en el estadio Lusail— y la Copa América 2024.

Por lo tanto, la presencia en Argentina del único futbolista de la historia que ha ganado, entre otras distinciones, ocho Balones de Oro se ha vuelto indispensable, y millones de aficionados no pueden imaginar un torneo mayor sin Messi, dado que el último fue la Copa América del 2004, cuando la Albiceleste perdió la final en penales ante Brasil.

¿Lionel Messi jugará la Copa Mundial del 2030?

Aunque la final ante España no fue su mejor actuación, Lionel Messi disfrutó de una Copa Mundial extraordinaria y desafió el paso del tiempo, ya que, a sus 39 años, firmó la Copa del Mundo más productiva de su carrera en su sexta participación, al dejar atrás a rivales con la mitad de su edad y llevar a Argentina hasta el encuentro decisivo.

Sin embargo, la Roja logró neutralizar al astro argentino con una sobresaliente actuación defensiva, y la Albiceleste no encontró otras respuestas ofensivas. De manera que, por más vigente que siga, ni siquiera Messi es eterno y el final de su carrera mundialista siempre ha sido una cuestión de cuándo, aunque esa respuesta sigue sin estar clara.

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"La verdad es que ahora mismo no estoy pensando en eso. Parece que falta bastante tiempo, pero, como siempre digo, vivo el día a día y estoy concentrado en el presente. Mientras pueda aportar, me sienta bien físicamente y pueda ayudar a mis compañeros, creo que seguiré jugando", declaró Lio Messi en la antesala de la final contra España.

Por su parte, el entrenador argentino Lionel Scaloni destacó el estado físico de Messi a sus 39 años: "Es increíble, pero fue muy claro al decir que jugará mientras él quiera. Espero que la gente esté orgullosa de nuestro capitán y de lo que ha hecho. Es el mejor futbolista que ha pisado una cancha", agregó el técnico tras la derrota ante la Roja.

La edad de Messi en el 2030

Para la Copa Mundial del 2030, Messi tendrá 43 años recién cumplidos, por lo que, aun así, no igualaría el récord del jugador más veterano en la historia de las Copas del Mundo, que ostenta el portero egipcio Essam El-Hadary, quien jugó la edición de Rusia 2018 con 45 años y 161 días. No obstante, desempeñarse como arquero es distinto.

Por lo tanto, de acuerdo con Marca, el principal diario deportivo de tirada nacional en España, en el círculo más cercano de Lionel Messi se rumora que el astro argentino quiere retirarse de la Albiceleste tras la Copa América del 2028, justo cuando vence su contrato actual con el Inter Miami, su club estadounidense de la Major League Soccer.