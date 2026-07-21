El misterio del número 26 de España: ¿Quién es el jugador español y por qué la familia real lo viste?

"El deporte es muestra de tolerancia y respeto, de generosidad y espíritu de equipo que enorgullece y engrandece a nuestro país, indicó el rey Felipe VI antes del Mundial 2026 en un discurso. Ahora, esas palabras cobran más significado que nunca, pues toda España disfrutó de la final contra Argentina, en la que la Roja se alzó con la victoria.

En este partido histórico, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía animaron a la Roja desde el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, donde, con toda seguridad, volvieron a vestir la camiseta del combinado nacional que ya se habían puesto para ver por televisión la semifinal ante Francia, una prenda con el dorsal 26.

Esta camisola desató todo tipo de teorías conspirativas en las redes sociales sobre por qué habían elegido ese número, pero el misterio por fin quedó resuelto tras la sorpresa que supuso ver a la familia real vivir con pasión la final de la Copa Mundial contra la Albiceleste, unas horas después de finalizar los Premios Princesa de Girona.

La imagen de los cuatro juntos vibrando con el gol de Ferran Torres recordó a la de cualquier hogar español a esa misma hora, ya que Felipe, Letizia, la princesa de Asturias y Sofía cambiaron los atuendos de la entrega de galardones por la segunda equipación de la selección española: Cada camiseta llevaba grabados sus nombres y el número 26.

¿Guiño a los jugadores convocados?

El 26 es una cifra que muchos internautas en las plataformas digitales interpretaron como un guiño al número de jugadores convocados por el seleccionador español Luis de la Fuente para esta Copa del Mundo. Sin embargo, se trata solo de una coincidencia, debido a que ese número tiene otro significado para la familia real del rey Felipe VI.

Al ver a los reyes y a sus hijas lucir el dorsal 26, muchos repasaron automáticamente la alineación de la selección y repararon en Borja Iglesias, quien lleva ese número en la camiseta. Por lo tanto, algunos pensaron que se trataba de una muestra de apoyo al delantero del Celta de Vigo, convertido en una de las grandes estrellas de la Roja.

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No obstante, a pesar de haber disputado solo dos minutos en la Copa del Mundo, el atacante gallego tampoco era la razón por la que la familia real eligió el 26, dado que el motivo de que ese número aparezca en sus camisetas tiene una explicación más lógica: el 26 no es más que una referencia al año en que se disputó el actual Mundial.

Conforme a lo expuesto por el rey Felipe VI, las camisetas blancas que lucieron fueron un regalo de la Real Federación Española de Futbol y estas prendas se sumaron a las otras camisetas de la Roja que poseen y que han vestido en ocasiones anteriores, como cuando recibieron a los ganadores de la Eurocopa 2024 en el Palacio de la Zarzuela.

El número 26 de España: Borja Iglesias

Uno de los jugadores que más llamó la atención de los aficionados fue el número 26, Borja Iglesias, ya que el delantero del Celta de Vigo regresó a una gran competición internacional cuando pocos contaban con él y terminó por convertirse en uno de los futbolistas más queridos del vestuario gracias a su trabajo, su carisma y su compromiso.

Cuando Luis de la Fuente anunció la lista definitiva para la Copa del Mundo, uno de los nombres que más sorprendió fue el de Borja Iglesias, ya que el atacante gallego no era un habitual en las últimas convocatorias, pero recibió la confianza del seleccionador para llevar el dorsal 26 y aportar experiencia, movilidad y trabajo en el ataque.