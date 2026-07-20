¿Lionel Messi se retirará de la selección argentina? Su futuro tras la Copa del Mundo

Durante la tarde del pasado domingo 19 de julio, la selección de España derrotó 1-0 a su similar de Argentina en la final de la Copa Mundial del 2026, de manera que la Albiceleste, comandada por Lionel Messi, quedó a un paso de convertirse en bicampeona del mundo por primera vez en su historia, un logro con el que soñaba todo el país.

Después del partido contra la Roja en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, el astro argentino de 39 años perdió la segunda final de una Copa Mundial de su carrera, tras la derrota ante la selección de Alemania en Brasil 2014. Sin embargo, Leo Messi logró reivindicarse en Catar 2022, al derrotar a Francia en la tanda de penales.

Después de la premiación, las cámaras internacionales captaron a un Lionel Messi más emotivo de lo habitual, cubierto de lágrimas, por lo que muchos aficionados sospechan que la final de la Copa Mundial del 2026 posiblemente fue su último partido con la selección de Argentina, de la que es capitán y máximo goleador histórico.

Hasta el momento, Messi no ha compartido información sobre su futuro inmediato y, presuntamente, ya se prepara para regresar a Florida y comenzar a entrenar con el Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS), club que regresará a la actividad oficial el 22 de julio, aunque se espera que la Pulga no vuelva sino hasta mediados de agosto.

¿Messi dejará la selección argentina?

De acuerdo con el periodista español Cristóbal Soria, ampliamente conocido por su participación en el programa de debate El Chiringuito, Lionel Messi no había decidido su futuro con la selección argentina antes de la final de la Copa Mundial del 2026 contra España, de manera que no se espera un retiro inmediato del combinado nacional.

Cristóbal Soria es uno de los defensores más apasionados de Lionel Messi en la televisión española, ya que el polémico tertuliano de El Chiringuito de Jugones apoda al astro argentino “Su Santidad” y mantiene un combate verbal constante con los críticos del futbolista en el programa. Sin embargo, la información que comparte suele ser verídica.

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Ante este escenario, tras la reciente final del Mundial entre España y Argentina, Soria desmintió los rumores sobre un retiro inmediato de la selección argentina y aseguró, en una entrevista con La Voz En Vivo, que Messi no había decidido su futuro antes del partido. Además, recordó que su contrato con el Inter Miami sigue vigente hasta 2028.

Dadas las circunstancias, el periodista español dio a entender que es muy posible que Lionel Messi se mantenga en la selección argentina hasta la Copa América del 2028, que se disputará entre junio y julio de ese año, pues el futbolista llegaría al torneo con 41 años, la misma edad que el portugués Cristiano Ronaldo en esta Copa Mundial.

El futuro de Messi

"Su Santidad, Lionel Messi, no tenía decidido absolutamente nada antes de la final", afirmó el periodista español, con base en información directa. Además, recordó que el astro argentino tiene contrato vigente con el Inter Miami hasta el 2028, lo que lo mantendría en actividad profesional de cara a los próximos compromisos internacionales.

No obstante, la última palabra la tiene Messi, quien seguramente hablará sobre su futuro con la selección argentina en los próximos meses. Además, el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, también dejó en duda su continuidad en el banquillo, por lo que todo indica que podría ser el fin de una era para el futbol de ese país.