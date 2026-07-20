“Enhorabuena a Argentina”: La broma de un piloto español en un avión de argentinos durante la final

Durante la tarde del pasado domingo 19 de julio, la selección de España derrotó 1-0 a su similar de Argentina en la final de la Copa Mundial del 2026, disputada en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, donde más de 82 mil espectadores presenciaron el momento en que la Roja conquistó su segunda estrella mundialista.

La final de la Copa Mundial del 2026 paralizó al mundo y millones de personas disfrutaron del evento deportivo más importante del año. Sin embargo, hubo quienes querían verla, pero, por diversas razones, no pudieron hacerlo, como le sucedió a un grupo de argentinos que viajaba en avión durante el compromiso en Estados Unidos.

Frente a este escenario, los argentinos que viajaban en el avión estaban completamente desconectados de lo que sucedía en el partido y ansiosos por llegar a su destino para conocer el resultado: ¿Argentina conseguiría su cuarta estrella o España levantaría su segundo título mundial? ¿Sería la última de Messi o la primera de Lamine Yamal?

Dadas las circunstancias, el piloto del avión, de nacionalidad española, comunicó a los pasajeros argentinos que consultaría con la torre de control el resultado del partido, con el objetivo de aliviar la desesperación de quienes vestían la camisola de la Albiceleste, pero no podían saber lo que sucedía en EE. UU, a miles de kilómetros de ellos.

La broma del piloto español a los argentinos

"Y bueno, ya conocemos el resultado. Nos informan que fue un gran partido, muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo dieron todo, pero la final de una Copa del Mundo, lamentablemente, solo la puede ganar una selección", agregó el piloto español, mientras los aficionados argentinos comenzaban a grabar.

"Desde aquí queríamos darles la enhorabuena a todos nuestros compatriotas argentinos", añadió el aviador, quien fue interrumpido por el grupo de argentinos que se encontraba en el avión, ya que muchos comenzaron a gritar y a levantarse de sus asientos para celebrar con los demás, entre abrazos y felicidad, durante unos segundos.

Lea más: ¿Y Messi? “El Profe” analiza la final de la Copa del Mundo y envía mensaje a España y Argentina

No obstante, después de esperar a que el grupo de argentinos se emocionara por la que presuntamente era su cuarta Copa del Mundo y la segunda de la mano de Messi, el piloto español lanzó la bomba: "España ha ganado la Copa Mundial", dijo, lo que de inmediato silenció a todo el avión, excepto a un pasajero, que soltó un grito de dolor.

La grabación se viralizó en casi todas las redes sociales, principalmente en España, porque muchos españoles consideran que el piloto se convirtió en una especie de héroe modero, pues, según diversos comentarios, los argentinos suelen celebrar antes de tiempo, como les sucedió a quienes viajaban en ese avión e interrumpieron el mensaje.

La reacción en redes sociales

"¿Sigue vivo el piloto?", preguntó una internauta, quien destacó la valentía del aviador al exponerse de esa manera, ya que muchos usuarios creen que, de haber sido ellos, se habrían molestado bastante por la broma, dado que jugar con la pasión de los argentinos es algo de lo que, presuntamente, pocos han salido vivos para poder contarlo.

"Es el piloto más atrevido que he conocido jamás en mi vida", aseguró otro usuario, tras mencionar que "viendo el mal perder de los argentinos, capaz destrozaban el avión". A pesar de eso, el chiste no pasó a mayores y, en las plataformas digitales, se compartió que el aviador se disculpó con sus pasajeros, a quienes quiso jugarles una broma.