¿Y Lionel Messi? “El Profe” analiza la final de la Copa del Mundo y envía mensaje a España y Argentina

La final de la Copa Mundial del 2026 se definió este domingo 19 de julio en Nueva Jersey. Tras la victoria de la selección de España sobre Argentina, "El Profe" ofrece una crítica humorística y ácida a los dirigidos por el entrenador argentino Lionel Scaloni, quien puso todas sus esperanzas en Lionel Messi, el capitán que volvió a desaparecer.

La aplastante victoria de España: "El Profe" destaca que la selección española conquistó la Copa Mundial del 2026, aunque menciona irónicamente que su estilo de juego, el famoso "tiki-taka", popularizado por Vicente del Bosque , puede resultar aburrido para los rivales.

"El Profe" destaca que la selección española conquistó la Copa Mundial del 2026, aunque menciona irónicamente que su estilo de juego, el famoso "tiki-taka", popularizado por , puede resultar para los rivales. La humillante derrota de Argentina: "El Profe" hace una crítica sarcástica sobre la actitud de los jugadores y comentaristas argentinos ante la derrota, y señala que la mayoría de los argentinos nunca la acepta y siempre busca excusas externas, como el árbitro , el VAR o los factores ambientales.

"El Profe" hace una crítica sobre la actitud de los jugadores y comentaristas argentinos ante la derrota, y señala que la mayoría de los argentinos nunca la acepta y siempre busca excusas externas, como el , el VAR o los factores ambientales. La conclusión de "El Profe": El video de la final mundialista termina con un tono burlesco hacia la famosa frase de Lionel Messi ante Países Bajos: "Andá pa' allá, bobo", y una felicitación final a España, que merecía su segunda estrella.

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