¿Y Lionel Messi? “El Profe” analiza la final de la Copa del Mundo y envía mensaje a España y Argentina

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¿Y Lionel Messi? “El Profe” analiza la final de la Copa del Mundo y envía mensaje a España y Argentina

La selección de España conquistó la Copa Mundial del 2026 y "El Profe" dice todas las verdades ácidas sobre la Albiceleste, sin guardarse nada sobre Lionel Messi.

Emilio Dávila

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El Profe España Mundial

El Profe celebra el segundo título mundialista de la selección de España. (Foto: Prensa Libre)

La final de la Copa Mundial del 2026 se definió este domingo 19 de julio en Nueva Jersey. Tras la victoria de la selección de España sobre Argentina, "El Profe" ofrece una crítica humorística y ácida a los dirigidos por el entrenador argentino Lionel Scaloni, quien puso todas sus esperanzas en Lionel Messi, el capitán que volvió a desaparecer.

  • La aplastante victoria de España: "El Profe" destaca que la selección española conquistó la Copa Mundial del 2026, aunque menciona irónicamente que su estilo de juego, el famoso "tiki-taka", popularizado por Vicente del Bosque, puede resultar aburrido para los rivales.
  • La humillante derrota de Argentina: "El Profe" hace una crítica sarcástica sobre la actitud de los jugadores y comentaristas argentinos ante la derrota, y señala que la mayoría de los argentinos nunca la acepta y siempre busca excusas externas, como el árbitro, el VAR o los factores ambientales.
  • La conclusión de "El Profe": El video de la final mundialista termina con un tono burlesco hacia la famosa frase de Lionel Messi ante Países Bajos: "Andá pa' allá, bobo", y una felicitación final a España, que merecía su segunda estrella.

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Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

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