¿A qué hora canta Shakira en la final de la Copa del Mundo? Se acerca el show en Nueva Jersey

La cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial del 2026 terminó y, además de definir al nuevo campeón del mundo entre las selecciones de España y Argentina, el juego en el MetLife Stadium, ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, hará historia por una innovación sin precedentes en el principal torneo internacional.

Por primera vez en la historia, una final de la Copa del Mundo contará con un espectáculo de medio tiempo y esta propuesta, inspirada en el espectáculo que cada año acompaña al Super Bowl, reunirá a algunas de las principales estrellas de la música internacional, debido a que el partido será visto por miles de millones de personas.

El evento se llevará a cabo este domingo 19 de julio, a las 13.00 horas de Guatemala, y el escenario recibirá a 82 mil aficionados para un duelo inédito entre dos selecciones que buscan escribir una nueva página en la historia del torneo: España aspira a conquistar su segunda estrella y Argentina intentará levantar su cuarta Copa del Mundo.

Sin embargo, la Copa Mundial 2026 llega a su partido final con un formato cada vez más parecido al de un espectáculo estadounidense, pues la Copa del Mundo tendrá una ceremonia de clausura antes del encuentro, con actuaciones, entre otros, de Laura Pausini y Robbie Williams, además de un concierto durante el entretiempo del partido.

¿A qué hora canta Shakira?

El inicio del partido está fijado para las 13.00 horas de Guatemala de este domingo 19 de julio. Por lo tanto, si el encuentro transcurre con normalidad, el espectáculo de medio tiempo está previsto para comenzar entre las 13.50 y las 14.00 horas de Guatemala, en donde actuarán estrellas como Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS.

Esto ya ocurrió en la Copa América del 2024, también disputada en Estados Unidos, cuando, después de sancionar a los seleccionadores cuyos equipos ingresaban tarde para la segunda mitad, Shakira actuó durante siete minutos en la final, y entre el montaje y la adecuación del terreno de juego, el reinicio del partido se demoró 26 minutos.

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Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber encabezarán el histórico espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial del 2026 entre las selecciones de Argentina y España. No obstante, la presentación no tiene una hora exacta de inicio, pues comenzará inmediatamente después de que termine el primer tiempo de este compromiso.

Frente a este escenario, no existe una hora exacta de inicio, pues la presentación comenzará inmediatamente después del final del primer tiempo y el horario dependerá de las interrupciones y del tiempo agregado. A pesar de ello, se sabe que la presentación musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos, con el fin de evitar retrasos.

Las estrellas del espectáculo

Durante el espectáculo de medio tiempo se presentarán Madonna, Shakira junto con Burna Boy, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel y el coro PS22 Chorus, acompañado por Coldplay. Además, habrá apariciones de personajes de Plaza Sésamo y los Muppets, queridos por los aficionados al deporte en casi toda Norteamérica.

Dadas las circunstancias, para no perderse ninguna actuación, lo recomendable es mantener la transmisión desde el final del primer tiempo y no cambiar de canal durante el descanso, pues la FIFA espera ofrecer una presentación de talla internacional sin afectar el desarrollo de la gran final entre las selecciones de Argentina y España.