Final del Mundial: Argentina se paraliza mientras se despliega un enorme operativo de seguridad

Más de 46 millones de argentinos amanecieron este domingo 19 de julio con una sola cosa en mente: la gran final de la Copa Mundial del 2026 ante la selección de España. Todo lo demás se hace antes del partido o no se hace, desde las compras en el supermercado hasta la misa dominical, según lo que se menciona en redes sociales.

Mientras avanza la cuenta regresiva para el inicio del juego en East Rutherford, Nueva Jersey —13 horas de Guatemala—, la mayoría aprovecha para calmar la ansiedad y se aboca a los preparativos para ver el decisivo encuentro, en el que la Albiceleste puede conquistar su cuarta estrella y convertirse por primera vez en bicampeona del mundo.

"Vine a comprar carne para hacer un asado, almorzar en familia y relajarnos. Estamos con mucho nerviosismo y estrés. Vamos a hacer una juntada familiar para estar juntos en esta desgracia o en la alegría", confesó a la agencia de noticias EFE, Ulises Tokman, quien hacía compras en la feria de un mercado de la ciudad de Buenos Aires.

"Estoy con mucha ansiedad. Lo único que pasa por mi cabeza son las canciones para alentar a la selección. El partido lo veremos en casa, con mis dos hijos perrunos, mi marido y mi mamá, tratando de ser positivos siempre. Pase lo que pase, esta selección es para la historia", recalcó Mariela Gorsd, quien madrugó este domingo 19 de julio.

Refuerzan la seguridad en Argentina por la final

Conforme a lo informado por la cadena de televisión Telemundo, varias provincias y municipios de Argentina han dispuesto operativos especiales de seguridad ante las concentraciones masivas que se esperan este domingo 19 de julio en toda la nación sudamericana, tras la gran final de la Copa Mundial 2026 ante la selección de España.

Asimismo, según las autoridades, en Buenos Aires, la capital argentina, se desplegarán efectivos de la Policía de la Ciudad, habrá sobrevuelos de helicópteros policiales y se hará un seguimiento en tiempo real mediante cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y drones, con el objetivo de evitar que se repitan hechos como los de Catar 2022.

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Habrá cortes de tránsito en el centro de la ciudad y vallados en los alrededores del Obelisco, que no solo es un monumento arquitectónico, sino también el principal punto de encuentro para las grandes celebraciones populares del país, como los festejos de hace cuatro años, por lo que las autoridades reforzarán la seguridad en ese sector.

En la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, habrá refuerzo policial, especialmente en las ciudades de La Plata y Mar del Plata, donde miles de banderas argentinas decoran los balcones de todas las viviendas y los comercios, que también lucen adornos alusivos a la Albiceleste, que busca hacer historia en EE. UU.

Despliegan más policías ante la final del Mundial

En Córdoba, la segunda provincia más poblada del país, más de mil agentes de fuerzas provinciales, nacionales y municipales participarán en el dispositivo de seguridad en el centro de la capital provincial, donde estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas desde dos horas antes del inicio del partido hasta la medianoche del 19 de julio.

En Santa Fe, la tercera provincia más poblada del país, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario, ciudad natal de Lionel Messi, acordaron reforzar la seguridad, especialmente en los alrededores del Monumento Nacional a la Bandera, donde, tras el triunfo de Argentina en semifinales, se concentraron 400 mil personas para celebrar.

Por su parte, el Gobierno de Mendoza, la cuarta provincia más poblada de Argentina, dispuso el despliegue de tres mil policías, la suspensión del servicio de ómnibus urbanos después del juego y la fiscalización de fiestas autorizadas para la noche de este 19 de julio, con motivo del Día del Amigo, que se celebra en Argentina el 20 de julio.