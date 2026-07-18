Diez goles en el Francia-Inglaterra: ¿Cuáles son los partidos con más goles de la Copa Mundial?

Durante la tarde de este sábado 18 de julio, las selecciones de Inglaterra y Francia regalaron, en el partido por el tercer lugar, el encuentro con más goles en lo que va de la Copa Mundial del 2026. Esto se debe a que, en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Florida, se anotaron diez dianas: seis para los ingleses y cuatro para los franceses.

Luego de que ambas selecciones cayeran en las semifinales —Inglaterra ante Argentina y Francia frente a España—, los equipos europeos llegaron al partido por el tercer lugar con el objetivo de despedirse de la Copa Mundial del 2026 con la frente en alto, pese a que varios futbolistas expresaron su descontento por disputar el encuentro.

Sin embargo, pese a las críticas, el partido por el tercer lugar fue una verdadera montaña rusa. El primer tiempo fue completamente favorable para Inglaterra y los dirigidos por el entrenador alemán Thomas Tuchel se fueron al descanso con una ventaja de 4-0, de manera que muchos esperaban que la goleada aumentara en la segunda mitad.

No obstante, Francia reaccionó en el segundo tiempo y el partido terminó 6-4 a favor de Inglaterra, que finalizó por primera vez en el tercer lugar y firmó su mejor participación desde 1966. Además, este juego se convirtió en el segundo con un total exacto de diez goles, después del Francia 7-3 Paraguay del Mundial de Suecia 1958.

What an extraordinary game 😱



Our @FIFAWorldCup campaign ends with a 6-4 win over France 💪 pic.twitter.com/Dh9cKbR1Xg — England (@England) July 18, 2026

Los partidos con más goles de la Copa Mundial

Brasil 6-5 Polonia — 11 goles en 1938

El partido entre Brasil y Polonia de la Copa Mundial de Francia 1938, disputado el 5 de junio en Estrasburgo, aún es recordado por muchos aficionados polacos porque marcó el debut de su selección en una Copa del Mundo. Además, ostenta el récord del encuentro con más goles anotados por Brasil en la historia de la Copa Mundial.

Este partido mantuvo el récord de más goles en una Copa del Mundo hasta la edición de 1954, cuando Austria venció 7-5 a Suiza. Sin embargo, durante 16 años, fue recordado en Europa y Sudamérica como uno de los encuentros más entretenidos de la historia del torneo, donde las figuras fueron Leônidas da Silva y Ernest Willimowski.

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Hungría 8-3 Alemania — 11 goles en 1954

El resultado 8-3 entre las selecciones de Hungría y Alemania corresponde a un histórico partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Suiza 1954, disputado el 20 de junio en la ciudad de Basilea, donde la poderosa escuadra húngara, conocida como los "Magiares Mágicos", goleó a Alemania Occidental en la primera ronda del torneo.

A pesar del abrumador resultado del primer juego, ambos equipos se volvieron a encontrar en la final del Mundial, disputada el 4 de julio de 1954 en el estadio Wankdorf, en Berna. Contra todo pronóstico, Alemania se impuso 3-2 en un partido épico y este inesperado triunfo alemán es conocido mundialmente como el "Milagro de Berna".

Hungría 10-1 El Salvador — 11 goles en 1982

Hungría y El Salvador protagonizaron el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de España 1982 y el encuentro se disputó en el estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en la ciudad de Elche, donde los húngaros se impusieron 10-1 y registraron la victoria más amplia en toda la historia de la Copa del Mundo.

El delantero húngaro László Kiss anotó tres goles en este partido y se convirtió en el primer suplente —y, hasta ahora, el único— en marcar un triplete en la historia de la Copa del Mundo. Además, el nacido en la ciudad de Taszár es el autor del triplete más rápido del torneo, conseguido en casi 7 minutos, ante la mirada atónita de El Salvador.

Austria 7-5 Suiza — 12 goles en 1954

Hasta el momento, el partido con más goles en toda la historia de la Copa Mundial se disputó el 26 de junio de 1954. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de Suiza 1954, se jugó en la ciudad de Lausana entre Austria y Suiza, y los doce goles anotados establecieron un récord que permanece vigente.

El partido es conocido por su nombre en alemán, Hitzeschlacht von Lausanne, que significa “La batalla del calor de Lausana”, debido a la alta temperatura a la que se disputó. Sin embargo, el calor no fue un obstáculo para el austriaco Turl Wagner ni para el suizo Josef Hügi, quienes fueron las figuras del encuentro al anotar un triplete cada uno.