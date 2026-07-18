¿Dai Dai en español? Shakira adelanta la nueva versión antes de la final entre Argentina y España

Durante la noche del viernes 17 de julio, la cantante colombiana Shakira compartió en sus redes sociales la versión en español de "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial 2026, que interpreta junto con el artista nigeriano Burna Boy y que fue estrenada originalmente en inglés antes del inicio del torneo en Canadá, EE. UU. y México.

La nueva versión en español fue publicada un día antes de la final de la Copa del Mundo entre las selecciones de Argentina y España, y llega después de que la artista colombiana interpretara el tema durante la ceremonia inaugural del campeonato, celebrada el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México.

"En el once contra once cada cual en su papel, aquí no juega nadie cuando se deja la piel", escribió Shakira junto con un video en el que canta el tema, en consideración de que las selecciones de Argentina y España, que disputarán la final del Mundial, tienen el español como idioma oficial, por lo que el partido ha estado marcado por la lengua.

Con este contexto, Shakira también tiene previsto participar en la clausura del Mundial 2026, este domingo 19 de julio, en el estadio MetLife, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, por lo que seguramente volverá a interpretar Dai Dai en español antes de la final entre Argentina y España, la primera que disputarán ambas selecciones.

Shakira: La reina de los Mundiales

Shakira es considerada de forma unánime la Reina de los Mundiales debido a su impacto cultural, sus récords históricos y por haber creado la canción de futbol más exitosa de todos los tiempos: Waka Waka. Ningún otro artista musical ha logrado una permanencia y una conexión tan profundas con la Copa Mundial como la estrella colombiana.

La nacida en la ciudad de Barranquilla, Colombia ha participado de forma destacada en cuatro ediciones del torneo: 2006, 2010, 2014 y 2026. Además, su himno para Sudáfrica es la canción mundialista más vendida de la historia, acumula miles de millones de reproducciones y se ha convertido en un fenómeno cultural generacional.

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Shak ha sido la voz de la evolución musical de los mundiales, ya que marcó el ritmo de la final de la Copa Mundial de Alemania 2006 con una versión de Hips Don't Lie y, tras su éxito en Sudáfrica 2010, también participó en la clausura de Brasil 2014 con La La La, donde se disputó la final entre Alemania y Argentina, la primera de Lionel Messi.

Asimismo, Shakira rompió esquemas al ser elegida nuevamente como la voz oficial de la Copa Mundial del 2026 con su éxito Dai Dai, junto con el cantante nigeriano Burna Boy. Además, la colombiana será la encargada de presentar el primer espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl en una final de la Copa del Mundo.

La final en español

La última vez que dos selecciones cuyo idioma principal era el español disputaron la final de la Copa del Mundo fue en 1930, cuando Uruguay y Argentina se enfrentaron en el partido decisivo de la primera edición del torneo. Los uruguayos, como anfitriones, se impusieron por 4-2 en el Estadio Centenario, de Montevideo, para conquistarla.

Ahora, 96 años después de aquella edición, dos selecciones de habla hispana se enfrentarán en el partido más importante del Mundial: España, con la ilusión de conquistar su segunda estrella tras la obtenida en el 2010, y Argentina, que busca convertirse en la tercera selección en lograr un bicampeonato mundial, después de Italia y Brasil.