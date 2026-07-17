¿Fue un enjambre sísmico? Insivumeh explica por qué ha habido más de 40 réplicas este 17 de julio

Durante la tarde de este 17 de julio, el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, informó que el sismo principal, de magnitud 7.4, se registró frente a las costas de Chiapas, México. Sin embargo, antes de este hubo un sismo premonitorio con una profundidad de 3 kilómetros.

Ante este escenario, hasta el momento se contabilizan 42 réplicas, con magnitudes de entre 3.4 y 6.1. Por esa razón, el Centro de Alerta de Tsunamis emitió un aviso para el océano Pacífico, tras registrarse un incremento del oleaje de casi 34 centímetros en el departamento de San Marcos. No obstante, la alerta ya fue cancelada en la nación.

Asimismo, ante los reportes de fallas en las redes sociales, el director del Insivumeh, Edwin Rojas, aclaró que la aplicación del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología funcionó y alertó al 15% de sus 500 mil usuarios. Agregó que los problemas se debieron a la saturación de la conectividad y de la señal en el país.

A pesar de ello, durante la conferencia de prensa surgió la duda de si en Guatemala se trató de un enjambre sísmico, es decir, la ocurrencia de un conjunto de eventos sísmicos en un área específica durante un período de tiempo relativamente corto, dado que hasta el momento se contabilizan 42 réplicas, con magnitudes de entre 3 y 6.

¿Fue un enjambre sísmico en Guatemala?

El director del Insivumeh, Edwin Rojas, descartó que se trate de un enjambre sísmico en Guatemala, ya que, aunque inicialmente surgió la inquietud por un posible enjambre sísmico en la zona fronteriza, el Instituto Nacional de Sismología aclaró que el fenómeno actual corresponde a un sismo principal seguido de múltiples réplicas.

La preocupación de la población guatemalteca por un "enjambre sísmico" surge del recuerdo del histórico enjambre sísmico de julio del 2025. En aquella ocasión, la actividad sísmica generó más de 230 sismos en áreas como Amatitlán, Escuintla y Sacatepéquez, causó daños en más de un centenar de viviendas y dejó cinco fallecidos.

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Dadas las circunstancias, las autoridades enfatizaron que el evento de este 17 de julio obedece a una dinámica de subducción de placas diferente de la que originó el enjambre sísmico del 2025. Por ello, insistieron en que lo importante es mantener la calma y no correr ni utilizar elevadores durante una réplica, como la de magnitud 6.1.

Otras recomendaciones oficiales del Insivumeh son las siguientes:

Seguir los canales oficiales para evitar confusión .

. Preparar la mochila de las 72 horas con agua embotellada, comida enlatada, linterna , llaves y documentos importantes.

, llaves y documentos importantes. Revisar las estructuras y verificar si la vivienda presenta grietas nuevas o daños menores antes de reingresar.

¿Qué es un enjambre sísmico?

De acuerdo con el Insivumeh, un enjambre sísmico es la ocurrencia de numerosos sismos de magnitud similar en un área geográfica específica y durante un periodo muy corto. Por lo tanto, a diferencia de los terremotos tradicionales, no hay un sismo principal único seguido de réplicas y suelen ser causados por la fractura de fallas geológicas.

Esta situación sí ocurrió este 17 de julio en México, donde la serie incluyó un terremoto de magnitud 7.4 en Chiapas y varios eventos posteriores de magnitud superior a 5.8, lo que generó una alerta de tsunami y la activación de protocolos de protección civil, según detallaron las autoridades mexicanas y diversos medios de comunicación.