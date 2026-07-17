¿Hubo más de un temblor? Esto es lo que se sabe de la situación que afectó a Guatemala y a México

El primer temblor de este viernes 17 de julio, reportado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), se registró a las 7.20 horas en la región epicentral del océano Pacífico, por lo que muchos guatemaltecos consideran que este fue una advertencia de lo que vendría después.

Tras ese sismo de magnitud 5.0, el Insivumeh reportó otro de magnitud 5.6, el cual fue registrado de manera preliminar a las 8.48 horas, con epicentro en el departamento de Quetzaltenango. Sin embargo, unos minutos después, la institución corrigió la información e informó que el temblor había sido de magnitud 7.4 en el océano Pacífico.

Posteriormente, a las 10.44 horas, el Insivumeh registró otro sismo de magnitud 4.7 en el océano Pacífico, cerca de San Marcos. Estos movimientos podrían corresponder a réplicas, es decir, movimientos sísmicos de menor magnitud que ocurren en la misma región después de un terremoto principal debido al reajuste de la corteza terrestre.

Frente a este escenario, luego de casi tres horas sin temblores de magnitud superior a 4.6, el Insivumeh informó que, de acuerdo con el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, la alerta de tsunami para Guatemala y México había finalizado, de manera que la institución recomendó activar el protocolo de finalización de la alerta en el país.

¿Qué pasó en la región?

Un temblor de magnitud 7.3 sacudió el sur de México, con epicentro cerca de Chiapas, y se percibió intensamente en Guatemala y El Salvador. Este movimiento telúrico provocó evacuaciones masivas y breves alertas de tsunami, pero las autoridades de lo tres países confirmaron que no hubo víctimas mortales ni daños estructurales graves.

En Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que el temblor se sintió con gran fuerza en el occidente del país y en la capital, lo que llevó a la suspensión preventiva de clases en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Retalhuleu, donde se reportaron algunos daños menores en viviendas.

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Adicionalmente, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología mantuvo vigilancia por oleajes anómalos, aunque el riesgo de tsunami fue catalogado como bajo. No obstante, aunque la emergencia por el terremoto fue descartada, las instituciones de protección mantienen el monitoreo ante posibles réplicas.

Por su parte, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los estados de Chiapas y Tabasco no sufrieron afectaciones mayores tras el sismo. Además, la Secretaría de Marina activó los protocolos de alerta de tsunami en el litoral de Oaxaca, y recomendó a la población alejarse de las playas mientras el mar se estabilizaba.

Conred verifica daños tras sismo

La Conred informó que, tras el sismo de magnitud 7.4, con epicentro en el océano Pacífico, según información del Insivumeh, la Secretaría Ejecutiva activó las acciones de monitoreo y verificación establecidas en el Plan Nacional de Respuesta, con el objetivo de identificar posibles afectaciones y brindar atención a la población guatemalteca.

De conformidad con la Conred, el movimiento sísmico se percibió en diferentes departamentos del país. La institución reportó intensidad fuerte en Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán, donde se verificarán las condiciones y se reportarán daños.