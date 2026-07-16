¿Quién es Slavko Vinčić? El árbitro de la final de la Copa Mundial del 2026 entre España y Argentina

Durante la tarde de este jueves 16 de julio, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) reveló los nombres de los cinco árbitros encargados de dirigir el compromiso entre Argentina y España, correspondiente a la gran final de la Copa Mundial del 2026, que se disputará el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

La terna principal del encuentro en el MetLife Stadium de East Rutherford será eslovena: Slavko Vinčić será el árbitro principal; Tomaž Klančnik, el primer asistente, y Andraz Kovacic, el segundo. Los otros dos árbitros serán de Jordania: Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro y Mohammad Alkalaf, el árbitro asistente de reserva.

Frente a este escenario, la designación del árbitro europeo no ha pasado desapercibida, ya que el esloveno Slavko Vinčić es uno de los jueces con mayor prestigio del futbol internacional y llega a la final de la Copa Mundial respaldado por una extensa trayectoria en competiciones de la FIFA y la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA).

Sin embargo, Vinčić, nacido en Máribor, Eslovenia, también arrastra algunos antecedentes polémicos, especialmente en partidos de clubes españoles, por lo que su nombramiento ya genera debate antes del partido, dado que muchos internautas consideran que el árbitro de 46 años podría perjudicar a los dirigidos por Luis de la Fuente.

¿Quién es Slavko Vinčić?

Slavko Vinčić es un árbitro internacional de futbol esloveno que desde diciembre del 2010 dirige partidos en la Primera Liga de Eslovenia. No obstante, también ha arbitrado en la Champions League, la Europa League, la Liga de Naciones de la UEFA y en la Copa Mundial del 2022, donde solamente dirigió dos encuentros de la fase de grupos.

A pesar de eso, durante los últimos años, Vinčić se ha consolidado como uno de los árbitros más importantes de Europa y ha dirigido con frecuencia los partidos de mayor exigencia organizados por la UEFA y la FIFA. Por lo tanto, su experiencia en estos escenarios fue uno de los factores que llevaron a la Comisión de Árbitros a confiarle la final.

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Este será el partido más significativo de la carrera de Slavko Vinčić, quien en la Copa del Mundo 2026 también ha tenido mayor participación. Sin embargo, el partido más importante que dirigió en esta edición fue el duelo entre México y Ecuador, en el que dejó una buena impresión y convenció a la FIFA de designarlo para la final del Mundial.

Vinčić no es ajeno a las finales, por lo que la de la Copa del Mundo del 2026 será un nuevo desafío en una carrera repleta de partidos importantes. Entre los más destacados que ha dirigido figuran la final de la Europa League entre el Eintracht Frankfurt y el Rangers, y la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund.

Un árbitro acostumbrado a la presión

La experiencia de Vinčić en este tipo de escenarios fue determinante para recibir la confianza de la FIFA en el partido que definirá al próximo campeón del mundo. No obstante, existe un antecedente que llama la atención de los aficionados argentinos: el esloveno fue el árbitro de la derrota de Argentina por 2-1 ante Arabia en Catar 2022.

Asimismo, pese a su prestigio europeo, el nombre de Slavko Vinčić también genera atención en España por algunas decisiones recientes. Uno de los antecedentes más recordados fue la expulsión de Eduardo Camavinga durante los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich, una acción que generó mucha discusión.