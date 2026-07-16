Verificamos por usted: ¿Por qué se dice que podría suspenderse la final de la Copa del Mundo?

Se prevé que la final de la Copa Mundial del 2026 entre las selecciones de Argentina y España se dispute el próximo domingo 19 de julio, a las 13.00 horas de Guatemala, en el MetLife Stadium, un estadio multideportivo ubicado en el centro de East Rutherford, Nueva Jersey, a unos ocho kilómetros de la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, aunque la cuenta regresiva para la gran final de la Copa del Mundo del 2026 ya comenzó, en las últimas horas surgió en las redes sociales un tema que preocupa tanto a los 82 mil espectadores que abarrotarán el estadio como a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA): la calidad del aire en Nueva Jersey.

Una densa capa de humo procedente de los incendios forestales en Canadá provocó este jueves 16 de julio una drástica caída en la calidad del aire en gran parte de Estados Unidos, principalmente en Nueva Jersey y Nueva York, donde los ciudadanos amanecieron con cielos anaranjados y una densa bruma que redujo drásticamente la visibilidad.

Las autoridades estatales emitieron un aviso sobre la calidad del aire por el humo de los más de 100 incendios activos en Canadá, debido a que la bruma incluso afectó los vuelos del aeropuerto LaGuardia, el principal aeropuerto de vuelos nacionales de la ciudad de Nueva York, por su ubicación céntrica y cercanía con el distrito de Manhattan.

¿Se podría suspender la final de la Copa Mundial del 2026?

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, aunque la final continúa programada con normalidad, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones ambientales, ya que el objetivo es garantizar la seguridad de los jugadores y de los más de 82 mil espectadores que se esperan para el partido más importante del torneo.

Además, según las autoridades locales, la crisis ambiental se ha agravado por un fenómeno meteorológico conocido como "cúpula de calor", que ha atrapado el humo cerca de la superficie. Por ello, se espera que las nubes de humo continúen desplazándose hacia el sur durante el viernes 17 de julio y que incluso lleguen al estado de Maryland.

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El Índice de Calidad del Aire (AQI) en Nueva York alcanzó los 110 puntos este jueves 16 de julio, un nivel clasificado como "malsano para grupos sensibles", de manera que el Departamento de Salud instó a la población a tomar precauciones y advirtió que la exposición a las partículas finas del humo puede causar dificultad para respirar.

Frente a este escenario, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, recurrió a las redes sociales para alertar sobre la situación y explicó que "la combinación de calor peligroso y aire insalubre es una seria amenaza para la salud de los neoyorquinos" y de los asistentes a la final del Mundial del 2026 en Nueva Jersey.

Respuesta a la emergencia climática

En respuesta a la crisis ambiental, las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey activaron protocolos extraordinarios, entre ellos la apertura de centros de enfriamiento y la distribución gratuita de mascarillas en cientos de puntos de ambos estados, ante la posibilidad de que el Índice de Calidad del Aire alcance un nivel mucho más peligroso.

Asimismo, otro aspecto que genera preocupación es que el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, no cuenta con techo retráctil. Por ende, al tratarse de un estadio completamente abierto, la calidad del aire podría influir directamente en el desarrollo del juego si el humo continúa llegando a la zona durante el domingo.