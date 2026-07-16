¿Se puede ganar el Balón de Oro sin jugar en un club europeo? Esto responden las autoridades

A tres días de la final de la Copa Mundial del 2026 entre las selecciones de España y Argentina, en la que una de las principales figuras ha sido Lionel Messi, quien comparte con el francés Kylian Mbappé el liderato de goleo del torneo, con ocho anotaciones cada uno, en las redes sociales ha resurgido el debate sobre el Balón de Oro.

El Balón de Oro es un premio que la revista francesa especializada France Football otorga cada año, desde 1956, al mejor futbolista del mundo. El ganador es elegido por un jurado internacional integrado exclusivamente por periodistas especializados que representan a los 100 primeros países del ranking FIFA en la categoría masculina.

Por lo tanto, tras 15 años de dominio de Messi y Cristiano Ronaldo, interrumpido por los triunfos de Luka Modric y de Karim Benzema, los ganadores más recientes del galardón fueron Rodri Hernández y el francés Ousmane Dembélé; de manera que muchos consideraban que la época del argentino y del portugués había quedado atrás.

Sin embargo, el perfil oficial del Balón de Oro publicó un mensaje para aclarar si un futbolista puede ganar el galardón sin jugar en un club europeo, como ocurre con Cristiano, en Arabia Saudita, y con Messi, en Estados Unidos, quien a sus 39 años ha demostrado en el Mundial que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo.

¿Se puede ganar el Balón de Oro sin jugar en un club europeo?

"El Mundial se acerca a su final. El debate sobre el ganador del Balón de Oro se intensifica. Pero la lucha por el trofeo individual más prestigioso del futbol no empezó en junio. Todo comenzó en agosto del 2025, al inicio de la temporada de clubes", agregó la cuenta oficial del Balón de Oro en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Frente a este escenario, ¿es realmente necesario jugar en un club europeo para ganar el Balón de Oro? La respuesta es no, ya que desde el 2007 no existe ninguna restricción. El Balón de Oro premia al mejor futbolista del mundo, razón por la que Lionel Messi ganó el galardón del 2023, cuando ya militaba en el Inter Miami de la MLS.

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"Solo un jugador militaba fuera de Europa cuando levantó el Balón de Oro: Messi, en el 2023. En la ceremonia, celebrada el 30 de octubre del 2023, el argentino ya jugaba en Miami. El ocho veces ganador se convirtió así en el primer futbolista en ganar el premio mientras representaba a un club no europeo", añadió la cuenta oficial del premio.

Dicho esto, es necesario matizar la situación, ya que desde el 2022 el Balón de Oro se concede en función de la temporada, de agosto a julio, y no del año natural. Esto significa que, en lo que respecta a los clubes, el jurado basó su valoración en el rendimiento de Messi con el Paris Saint-Germain, club del que Lio salió en el verano del 2023.

Messi: En busca de su noveno Balón de Oro

"Es perfectamente posible ganar el Balón de Oro sin jugar en un club europeo. Históricamente, parece más difícil, pero el creciente poder de algunas ligas fuera de Europa está cambiando las cosas. Nada es imposible en el Balón de Oro. Cualquier futbolista, independientemente de la liga en la que juegue, puede aspirar al premio", adicionó.

Dadas las circunstancias y con base en su rendimiento en el Mundial 2026, es posible que Lionel Messi consiga su noveno Balón de Oro y amplíe su legado como el máximo ganador del galardón, por delante del portugués Cristiano Ronaldo, con cinco, y del francés Michel Platini y los neerlandeses Johan Cruyff y Marco van Basten, con tres.