Argentina a la final: ¿Quién es Giuliano Simeone y qué relación tiene con Diego “El Cholo” Simeone?

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone, quien fue titular este miércoles 15 de julio en la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026, destacó la entrega de su equipo para remontar el marcador y se mostró enfocado en la final del domingo 19 de julio contra España.

"Ahora tenemos que ir con todo el domingo. Ahora tenemos que seguir, descansar y tenemos que ir con todo el domingo. Yo estoy hace muy poquito en la selección y que los más grandes transmitan ese mensaje de siempre seguir, de siempre luchar, la verdad que me pone muy feliz", añadió el joven de 23 años, que milita en el club rojiblanco.

El atacante colchonero, nacido en la ciudad de Roma, Italia, en diciembre del 2002, dialogó con la prensa al finalizar el partido, agradeció el apoyo de la afición y subrayó la alegría del equipo por el triunfo y la clasificación a la final. Además, destacó el esfuerzo del equipo durante todo el encuentro y los cambios introducidos por el entrenador.

"Este grupo siempre está por encima de todo, ese es el mensaje que nos bajan, y la verdad que estamos muy contentos porque el grupo siempre te da confianza, en los entrenamientos, en los partidos y en las charlas", concluyó Giuliano Simeone, tras asegurar que los cinco cambios del técnico Lionel Scaloni tuvieron un impacto decisivo.

¿Quién es Giuliano Simeone?

Giuliano Simeone fue titular este miércoles 15 de julio contra Inglaterra y fue sustituido en la segunda parte, cuando Argentina perdía 1-0 tras un gol de Anthony Gordon. Luego llegaron el empate de Enzo Fernández y el gol de la victoria, anotado por Lautaro Martínez a pocos minutos del final, tras un centro del capitán rosarino, Lionel Messi.

Frente a este escenario, uno de los nombres que llamó la atención fue el de Simeone, ya que el volante de 23 años apareció este miércoles 15 de julio como titular en la formación del director técnico argentino Lionel Scaloni y ocupó el lugar de Rodrigo de Paul en la semifinal del Mundial, disputada en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

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Su relación con Diego "El Cholo" Simeone

Al igual que el delantero del Napoli, Giovanni Simeone, Giuliano es hijo de Diego Simeone. Nació en Roma, Italia, en diciembre del 2002, cuando su padre jugaba en la Lazio y era un habitual convocado de la selección argentina, ya que unos meses antes de su nacimiento, El Cholo representó a la Albiceleste en el Mundial de Corea-Japón 2002.

Formado en las divisiones inferiores de River Plate, Giuliano Simeone dejó Argentina en enero del 2019 para incorporarse a las categorías juveniles del Atlético de Madrid, club que dirige su padre desde el 2011. A partir de entonces, ha desarrollado gran parte de su carrera en el futbol español y ha jugado cedido en el Zaragoza y el Alavés.

¿Cómo se ganó un lugar en el Atleti y en la Albiceleste?

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias española EFE, la llegada de Giuliano Simeone al futbol profesional fue gradual, debido a que debutó con el primer equipo del Atlético de Madrid el 20 de abril del 2022, en un partido de liga contra el Granada, tras destacar en el equipo filial del club, con el que marcó 24 goles en 36 partidos.

Cuatro años después, Giuliano forma parte de la selección argentina que busca el bicampeonato mundial, ya que el volante procura ganarse un lugar por su rendimiento dentro de la cancha, tras integrar el plantel argentino que disputó los Juegos Olímpicos de París 2024 y debutar con la selección absoluta el 19 de noviembre de ese año.