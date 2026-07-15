¿A qué hora ver la Luna de Ciervo 2026? Conozca el mejor momento para observarla el 29 de julio

A finales de este mes, específicamente el 29 de julio, ocurrirá la Luna del Ciervo, una luna llena que alcanzará su punto máximo durante las primeras horas del día. Por ello, no será necesario desvelarse para apreciar este fenómeno en México y Guatemala, donde podrá observarse con total claridad y sin necesidad de instrumentos especiales.

El próximo miércoles 29 de julio del 2026, la Luna del Ciervo será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes y ofrecerá la oportunidad de observar el satélite natural en todo su esplendor, debido a que la luna llena podrá apreciarse desde varios puntos de Centroamérica, siempre que las condiciones sean las favorables.

Conforme a lo publicado por Milenio, uno de los periódicos más importantes de México, la Luna del Ciervo podrá apreciarse entre el martes 28 y el jueves 30 de julio del 2026. Sin embargo, aunque el disco lunar lucirá prácticamente completo durante esas tres noches, la fase de luna llena ocurrirá durante la mañana del próximo 29 de julio.

En México y Centroamérica no será necesario utilizar equipo especializado para observarla directamente, pues no representa un riesgo para la vista. Así, durante las noches de julio podrá apreciarse uno de los fenómenos astronómicos más esperados y con mayor carga mística del año: la Luna del Ciervo del 2026, que iluminará el cielo.

¿A qué hora será el punto máximo de la Luna de Ciervo?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), de México, para los observadores en Centroamérica el mejor momento para apreciar la Luna de Ciervo en su máximo esplendor será a las 8.36 horas del próximo miércoles 29 de julio de 2026. Por ello, no será necesario desvelarse para observarla en su plenitud.

Durante este fenómeno astronómico, el satélite natural se encontrará en la constelación de Capricornio, una de las 88 constelaciones oficiales. Como forma parte del zodíaco, se representa tradicionalmente como una criatura mitad cabra y mitad pez, y su estrella más brillante es Deneb Algedi, ubicada a unos 38.7 años luz de la Tierra.

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La visibilidad del fenómeno variará según la ubicación geográfica. En el hemisferio norte, la Luna seguirá una trayectoria baja en el cielo, mientras que en el hemisferio sur aparecerá en una posición más alta. Además, cerca del horizonte podrá apreciarse la llamada ilusión lunar, un efecto óptico que hace que la Luna parezca más grande.

Este fenómeno no solo iluminará el cielo nocturno con un brillo imponente, sino que también tiene un profundo significado ancestral vinculado con la naturaleza salvaje. Por lo tanto, los amantes de la fotografía suelen relacionar al satélite natural con las comunidades indígenas de Estados Unidos y México, que utilizaban la luna para los cambios.

¿Qué significa la Luna de Ciervo?

El nombre de la Luna del Ciervo proviene de comunidades indígenas de Norteamérica que utilizaban las lunas llenas para identificar los cambios de estación y las distintas etapas de la naturaleza. En consecuencia, le asignaban un nombre diferente a cada una según lo que ocurría en su entorno, como el desarrollo de las astas de los ciervos.

Este nombre del plenilunio no tiene una base científica, sino que refleja los cambios estacionales observados en la naturaleza, especialmente en el hemisferio norte. Se denomina Luna del Ciervo porque, durante esta época de julio, a los ciervos machos jóvenes les crecen rápidamente las nuevas astas, que comienzan a endurecerse.