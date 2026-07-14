¿La lechuga está vinculada al brote de ciclosporiasis? Esto informan las autoridades

Mediante un comunicado de prensa publicado durante la mañana de este martes 14 de julio, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos identificaron una posible fuente del brote de ciclosporiasis, una enfermedad causada por la infección del parásito Cyclospora, que se transmite a través de alimentos y agua contaminados con heces.

“Los resultados apuntan a la lechuga o a los vegetales de hoja verde como posible origen de este brote”, dijeron las autoridades en el comunicado. Sin embargo, advirtieron que el origen aún no era definitivo, que no podían descartarse otros alimentos y que tampoco habían identificado a algún productor o proveedor como fuente del brote.

Conforme a lo expuesto por The New York Times, un prestigioso periódico estadounidense con sede en la Ciudad de Nueva York, hasta la noche del lunes 13 de julio las autoridades sanitarias de EE. UU. habían registrado 3 mil 750 casos y 82 hospitalizaciones, un aumento del 64% respecto de los casos notificados el pasado jueves 9 de julio.

Asimismo, aunque Míchigan es el estado que registra más infecciones por Cyclospora en los Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que otros treinta estados de la nación, como Nueva York, Ohio, Illinois, Indiana y Kentucky, también reportan cifras de casos superiores a las habituales.

El peor año en cuanto a ciclosporiasis

Según Caitlin Rivers, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, el 2026 “va camino de ser el peor año registrado” en cuanto a casos de ciclosporiasis en el país; debido a que Rivers da seguimiento al brote y ha confirmado de forma independiente al menos 5 mil 900 casos.

La epidemióloga también mencionó que la lechuga, las mezclas para ensaladas y otros productos frescos, como las frambuesas, la albahaca, el cilantro, las mezclas de frutas, "los chícharos chinos o tirabeques y los guisantes de vaina", han estado relacionados con brotes anteriores de ciclosporiasis en los Estados Unidos, como el del 2020.

Lea más: ¿Quién es Ismail Elfath? El árbitro encargado de dirigir el Argentina-Inglaterra en la Copa Mundial

Ante este escenario, y debido a la relación con la lechuga y a los indicios de que este alimento podría causar la enfermedad en Estados Unidos, las autoridades sanitarias publicaron recomendaciones específicas para prepararla: usar lechugas enteras, retirar las dos o tres capas exteriores y lavar bien las hojas interiores con agua del grifo.

Aunque el lavado no elimina por completo el parásito, puede reducir el riesgo de contraer la enfermedad. Por ello, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos también han recomendado pelar los productos cuya piel pueda retirarse y cocinarlos a una temperatura mínima de 70 grados Celsius, suficiente para matar al parásito Cyclospora.

¿Qué provocan las infecciones?

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, las infecciones por Cyclospora provocan "diarrea acuosa, con deposiciones frecuentes y, a veces, explosivas". Sin embargo, otros síntomas pueden ser pérdida de apetito, retortijones, hinchazón, náuseas y cansancio, que pueden prolongarse por meses si no se tratan.

Ante esta situación, las personas con síntomas deben acudir a un profesional para someterse a pruebas y recibir tratamiento, ya que, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense CNN, la ciclosporiasis puede tratarse con antibióticos. No obstante, la principal recomendación es evitar el consumo de ensaladas preenvasadas.