Fútbol Internacional

“El Profe” sin censura: Las celebraciones y traumas de la Copa Mundial que todos callan

España, Francia, Argentina e Inglaterra quedan con vida en esta Copa Mundial del 2026: "El Profe" dice todas las verdades ácidas, sin guardarse nada de los semifinalistas.

El Profe habla sobre las celebraciones y traumas de la Copa Mundial del 2026. (Foto Clase 2: Prensa Libre)

En su segunda clase, "El Profe" ofrece un análisis satírico y humorístico de las cuatro selecciones que llegaron a las semifinales de la Copa Mundial de 2026: España, Francia, Argentina e Inglaterra. A través de todas sus historias, traumas deportivos y estilos de juego característicos, describe a estos cuatro equipos con un humor ácido.

España: Critica su estilo de juego basado en el "tiquitaca", sugiriendo que puede llegar a ser aburrido para el espectador antes de concretar un gol.

Critica su estilo de juego basado en el "tiquitaca", sugiriendo que puede llegar a ser aburrido para el espectador antes de concretar un gol. Francia: Comenta sobre su potencia física y velocidad, bromeando sobre la figura de Kylian Mbappé.

Comenta sobre su potencia física y velocidad, bromeando sobre la figura de Kylian Mbappé. Argentina: Destaca la intensidad emocional y el sufrimiento de su afición, haciendo alusión a la "mano de Dios" y comparando su estado emocional con dramas actuales.

Destaca la intensidad emocional y el sufrimiento de su afición, haciendo alusión a la "mano de Dios" y comparando su estado emocional con dramas actuales. Inglaterra: Resalta cómo el equipo sigue marcado por sus traumas históricos contra Argentina desde 1986, calificando su búsqueda de revancha como un "rencor con pasaporte".

Resalta cómo el equipo sigue marcado por sus traumas históricos contra Argentina desde 1986, calificando su búsqueda de revancha como un "rencor con pasaporte". Conclusión: "El Profe" reflexiona sobre la crueldad y la pasión que hacen del futbol un deporte tan apasionante para los aficionados.

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