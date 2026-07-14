Fútbol Internacional
“El Profe” sin censura: Las celebraciones y traumas de la Copa Mundial que todos callan
España, Francia, Argentina e Inglaterra quedan con vida en esta Copa Mundial del 2026: "El Profe" dice todas las verdades ácidas, sin guardarse nada de los semifinalistas.
El Profe habla sobre las celebraciones y traumas de la Copa Mundial del 2026. (Foto Clase 2: Prensa Libre)
En su segunda clase, "El Profe" ofrece un análisis satírico y humorístico de las cuatro selecciones que llegaron a las semifinales de la Copa Mundial de 2026: España, Francia, Argentina e Inglaterra. A través de todas sus historias, traumas deportivos y estilos de juego característicos, describe a estos cuatro equipos con un humor ácido.
- España: Critica su estilo de juego basado en el "tiquitaca", sugiriendo que puede llegar a ser aburrido para el espectador antes de concretar un gol.
- Francia: Comenta sobre su potencia física y velocidad, bromeando sobre la figura de Kylian Mbappé.
- Argentina: Destaca la intensidad emocional y el sufrimiento de su afición, haciendo alusión a la "mano de Dios" y comparando su estado emocional con dramas actuales.
- Inglaterra: Resalta cómo el equipo sigue marcado por sus traumas históricos contra Argentina desde 1986, calificando su búsqueda de revancha como un "rencor con pasaporte".
- Conclusión: "El Profe" reflexiona sobre la crueldad y la pasión que hacen del futbol un deporte tan apasionante para los aficionados.
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