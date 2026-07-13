“Necesitas un central”: El momento en que Paredes participó en la estrategia de Scaloni

Durante la noche del pasado sábado 11 de julio, la selección de Argentina derrotó 3-1 a Suiza en los cuartos de final de la Copa Mundial del 2026 y aseguró su segunda clasificación consecutiva a las semifinales de la Copa del Mundo, tras la edición de Catar, en el 2022, en la que los dirigidos por Lionel Scaloni se proclamaron campeones.

La Albiceleste derrotó al conjunto suizo en tiempo extra, gracias a las anotaciones de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, de manera que se enfrentará al combinado de Inglaterra en las semifinales del torneo el próximo miércoles 15 de julio, en la ciudad de Atlanta, Georgia, en un duelo marcado por la rivalidad futbolística y extradeportiva.

Las anotaciones de Argentina llegaron en los últimos 8 minutos del partido, por lo que en las redes sociales se debatía la capacidad de Scaloni para leer el encuentro y hacer los cambios necesarios para evitar que se definiera en los lanzamientos desde el punto penal, donde el control deja de estar en manos del técnico y pasa a los ejecutores.

Sin embargo, una de las cámaras instaladas en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Misuri, captó uno de los momentos que cambiaron el partido entre Argentina y Suiza. Para sorpresa de muchos, el autor de la idea no fue Lionel Scaloni, sino Leandro Paredes, mediocampista central reconocido por su gran visión de juego.

El diálogo entre Paredes y Scaloni

Al minuto 98 del primer tiempo extra, Leandro Paredes y Lionel Scaloni sostuvieron una conversación que posteriormente se viralizó en las redes sociales, ya que, en pleno alargue del juego entre Argentina y Suiza, hablaron sobre posicionamiento y táctica, en un diálogo que los usuarios de las plataformas digitales calificaron de enriquecedor.

Conforme a lo expuesto por el diario deportivo español SPORT, fundado en Barcelona, Leandro Paredes no se sentía cómodo para armar el juego de Argentina porque un delantero de Suiza lo marcaba. El mediocampista se lo comunicó a Lionel Scaloni y ambos decidieron el ingreso de Nicolás Otamendi para liberarlo de esa marca personal.

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Nico Otamendi ingresó al minuto 105 y cumplió una labor defensiva clave para la Albiceleste que no se refleja en las estadísticas: realizó siete acciones defensivas, seis despejes de cabeza y ganó todos sus duelos (cuatro de cuatro), cuando la presión era mayor en el área de Argentina. Siete minutos después, Julián Álvarez anotó el 2-1.

El partido entre Argentina y Suiza se resolvió en la prórroga con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pero la charla entre Leandro Paredes y Lionel Scaloni fue determinante, dado que el mediocampista central organizador, ampliamente reconocido por su visión, aconsejó al entrenador de la Albiceleste el ingreso de otro defensa.

Así es como se construye un proyecto

A pesar de tener un jugador más en el campo, tras la expulsión del suizo Breel Embolo al minuto 74, Leandro Paredes se dio cuenta de que algo no terminaba de encajar en la vigente campeona del mundo. La Albiceleste no lograba generar ocasiones claras para romper el empate, por lo que le comunicó a su entrenador su propuesta táctica.

Tras viralizarse la grabación de la conversación entre Leandro Paredes y Lionel Scaloni en las redes sociales, diversos internautas aseguraron que los proyectos ganadores se construyen a partir del diálogo entre el director técnico y sus futbolistas, debido a que el entrenador confía en sus jugadores y no pretende tener todas las respuestas.