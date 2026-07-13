Gilberto Mora, en modo noruego: aparece con la agente de Erling Haaland y hace el remo vikingo

Tras los primeros cuatro partidos de ensueño, en los que la selección de México terminó primera de su grupo y eliminó a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026, el Tricolor se despidió de la Copa del Mundo al caer por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final, en el último partido disputado en Ciudad de México.

Sin embargo, no todo fue negativo. Gilberto Mora hizo historia al convertirse en el futbolista más joven de la Copa Mundial del 2026 y en el debutante mexicano de menor edad en una Copa del Mundo, con 17 años y 240 días. Además, se consolidó como la gran revelación del Tricolor y emuló hitos de precocidad de leyendas como Pelé.

Frente a este escenario, tras la eliminación del Tri a manos de Inglaterra, Gilberto Mora viajó a Miami, Florida, para alentar a la selección de Noruega el sábado 11 de julio, con la esperanza de que el conjunto noruego eliminara a los ingleses. No obstante, el equipo dirigido por Thomas Tuchel consiguió la victoria y avanzó a las semifinales.

A pesar de eso, el mexicano no dejó de apoyar a los nórdicos y participó en el remo vikingo, el popular festejo de la selección noruega y su afición. Este consiste en sentarse en el suelo o en las gradas y simular el movimiento de remar al ritmo de un tambor, acompañado del grito “¡Ror!”, que replican los futbolistas, como Erling Haaland.

Gilberto Mora en modo vikingo

Dadas las circunstancias, tras completar una destacada participación con México en el Mundial del 2026, la joven promesa Gilberto Mora volvió a acaparar los reflectores durante el partido de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, donde apoyó abiertamente a la selección de Erling Haaland.

Esto se debe a que, de acuerdo con el diario deportivo español Marca, el juvenil mexicano llegó al estadio acompañado de Rafaela Pimenta, representante de Erling Haaland. Por lo tanto, unos minutos antes del inicio del encuentro entre Noruega e Inglaterra, la agente compartió una fotografía con Mora en sus historias de Instagram.

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Mora captó la atención de los aficionados y la imagen generó rápidamente revuelo en las redes sociales al reunir, bajo la misma representante, a dos de los futbolistas con mayor proyección del momento. Esto alimentó las especulaciones sobre el futuro de Gilberto, quien actualmente milita en el Club Tijuana de la Primera División de México.

Ante esta situación, según TEAMtalk, medio digital especializado en futbol, el Liverpool se ha convertido en el principal candidato a fichar a Gilberto Mora tras su irrupción en la Copa Mundial. El club inglés presuntamente ya entabló contactos para adelantarse a sus competidores en la contratación del futbolista que cumple 18 años en octubre.

Europa: ¿El futuro de Gilberto Mora?

Gilberto Mora tiene contrato con los Xoloitzcuintles de Tijuana hasta el 2029 y no podrá dar el salto al futbol europeo hasta cumplir 18 años, el 14 de octubre de este año. Sin embargo, su actuación en la Copa Mundial del 2026 ha despertado el interés de varios de los clubes más importantes de Europa, principalmente de España e Inglaterra.

Además del Liverpool, otros clubes interesados en el mexicano son el Manchester United, que sigue de cerca la evolución de Gilberto Mora, aunque prioriza otros objetivos este verano, y el Real Madrid y el FC Barcelona, que mantienen bajo observación a una de las mayores promesas del futbol latinoamericano, aún en desarrollo.