¿Qué hay detrás del nuevo conflicto en Chiapas? Muerte del líder de “El Machete” revive la tensión

Durante la noche del jueves 9 de julio, integrantes de Las Autodefensas del Pueblo El Machete, conocidas comúnmente como El Machete, una organización armada descrita tanto como autodefensa comunitaria como grupo criminal, publicaron un video en redes sociales en el que advirtieron sobre la posibilidad de retomar las armas.

Conforme a lo publicado por el periódico El País, un video de solo 50 segundos se viralizó en tiempo récord y devolvió la tensión a la región de Los Altos de Chiapas, ya que en la grabación se observa a decenas de hombres con uniformes tácticos que alzan fusiles y advierten lo que desde hace semanas se pronosticaba: El Machete ha resurgido.

Esto se debe a que los integrantes de El Machete advirtieron sobre la posibilidad de retomar las armas tras el asesinato de su cabecilla, Fernando Ruiz, ocurrido hace dos días en la localidad de Chenalhó. Por lo tanto, según los hombres encapuchados, Ruiz y su hija fueron atacados a balazos por el grupo armado conocido como “Los Herrera”.

Asimismo, El Machete, que se ha adjudicado el título de autodefensa de la región, sostiene desde el 2020 una batalla con Los Herrera, a quienes acusó de operar desde hace años en la región de Los Altos de Chiapas, una de las regiones del estado, y de estar relacionados con distintos hechos de violencia, desplazamientos y desapariciones.

Aumenta la tensión en Chiapas

De conformidad con lo expuesto en la grabación, el ataque contra Fernando Ruiz ocurrió en un contexto de tensiones persistentes entre ambas organizaciones, que mantienen disputas en comunidades de Pantelhó por el poder, el territorio y los recursos públicos de un municipio que históricamente se ha regido por usos y costumbres.

A su vez, de acuerdo con el medio digital Infobae, durante cuatro años ambos bandos han sembrado el pánico en la zona indígena de Chiapas y han dejado decenas de desaparecidos. Según ese medio, el conflicto también ha propiciado un supuesto amaño con el gobierno estatal, debilitado por el enfrentamiento entre ambas estructuras.

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Sin embargo, esa supuesta tranquilidad en la región de Los Altos de Chiapas terminó el domingo 5 de julio, cuando salió a la luz el asesinato de Fernando Ruiz Hernández, un presunto cabecilla de El Machete, a manos de hombres armados de Los Herrera, quienes le dispararon al menos ocho veces antes de intentar asesinar también a su hija.

El País e Infobae informaron que el cabecilla de El Machete fue emboscado y asesinado en la comunidad La Esperanza, en el municipio vecino de Chenalhó. Además, durante el ataque, la hija menor de Fernando Hernández resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, por lo que la reacción de la organización armada no se hizo esperar.

Amenazas del regreso armado en Chiapas

Durante la grabación, los integrantes de El Machete advirtieron que podrían volver a levantarse en armas, como ocurrió en el 2021, cuando el grupo se dio a conocer públicamente en medio de una crisis de violencia, debido a que la organización surgió con el propósito de defender a la población del azote de la delincuencia organizada.

Frente a este escenario, El Machete advirtió al gobierno de Chiapas y al presidente municipal, Juan Gómez Sántiz, a quien atribuye supuestos vínculos con Los Herrera, que tienen cinco días para capturar a los responsables del asesinato de su cabecilla. De lo contrario, aseguró que hará justicia por mano propia y volverá a levantarse en armas.