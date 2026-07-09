Ciudadanía por nacimiento en EE. UU: ¿Puede Trump lograr que el Tribunal reabra este caso?

Durante la noche del miércoles 8 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que solicitará "inmediatamente" una "nueva audiencia" por el caso del derecho a la ciudadanía por nacimiento y calificó de "error judicial" la decisión de los jueces que mantuvieron la interpretación de la 14.ª Enmienda de la Constitución.

El mandatario republicano, de 80 años, justificó la solicitud ante la Corte Suprema de los Estados Unidos con supuestas vallas publicitarias halladas en el sur de Texas, donde se anuncian partos en territorio estadounidense por US$4 mil (Q30 mil 510), como parte del llamado "turismo de nacimientos", que Trump calificó de una gran estafa.

"¡La ciudadanía estadounidense no está a la venta! De hecho, eso es un delito y, por lo tanto, el fallo es erróneo. Solicitaré una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Este error judicial destruirá al país si no cambian su decisión absolutamente descabellada", afirmó el presidente mediante un mensaje en la red Truth Social.

Esto se debe a que, a finales de junio, la Corte Suprema ratificó una interpretación amplia de la ciudadanía por derecho de nacimiento, al rechazar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que declaraba que los hijos de personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses.

Un duro golpe a las intenciones de Trump

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, los magistrados de la Corte Suprema, en una decisión de 6-3, se basaron en la interpretación establecida de la 14.ª Enmienda, adoptada después de la Guerra Civil, y en leyes federales para dictaminar que cualquier persona nacida en EE. UU, con excepciones muy limitadas, es ciudadana.

"La ciudadanía es el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores, en 1868, extendieron esa promesa a toda persona nacida en esta tierra", escribió el presidente de la Corte, John Roberts, en nombre del pleno, al citar el debate en el Congreso sobre la 14.ª Enmienda de la Constitución.

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Frente a este escenario, para el abogado y analista político Rafael Peñalver, el anuncio de Trump de acudir nuevamente ante la Corte Suprema es "una estrategia" para alimentar "a su base racista con falsas esperanzas" sobre las posibilidades de cerrar el acceso a la ciudadanía a los inmigrantes, de cara a las elecciones de medio término.

"A toda corte que toma una decisión se le puede pedir una reconsideración, pero en la Corte Suprema es raro", afirmó Peñalver a Univisión, tras revelar que la última vez que el máximo tribunal lo hizo fue en 1960, en un caso en el que no hubo argumentos orales, una fase del proceso que sí tuvo el caso de la ciudadanía por nacimiento.

El camino de Trump

"En este caso, no creo que haya la posibilidad de que el Tribunal ni siquiera lo piense. Para mí es una estrategia del presidente Donald Trump, es una declaración puramente política ante una derrota que le endosó la Corte Suprema a su política migratoria", agregó Peñalver, quien recordó que el mandatario incluso se presentó a una audiencia.

Según la Corte Suprema, para que se conceda una nueva audiencia, la mayoría de los jueces, en este caso cinco magistrados, tendría que votar a favor de conceder esa reconsideración, pero la solicitud tendría que ser iniciativa de uno de los magistrados que decidió mantener el derecho de los nacidos en Estados Unidos a la ciudadanía.