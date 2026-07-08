Gasolina en los Estados Unidos: Así cambia el precio del galón según cada estado de EE. UU.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, algunas gasolineras en el territorio de los Estados Unidos ahora cobran menos de US$4 (Q31) por galón de gasolina regular, precio que cae por debajo de esa referencia en Norteamérica por primera vez desde el pasado lunes 30 de marzo, hace casi cuatro meses.

Esta situación supone un respiro bienvenido para los consumidores en Estados Unidos, tras una interrupción histórica del suministro mundial que provocó un aumento vertiginoso de los precios del combustible durante meses, luego del inicio de la guerra entre EE. UU. e Irán, que comenzó el sábado 28 de febrero, hace casi cinco meses.

De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, en inglés), el precio de la gasolina ha caído, pero aún se encuentra en niveles superiores a los registrados a finales de febrero, antes de que comenzaran los ataques de los Estados Unidos contra Irán, y podría aumentar tras la eventual suspensión del alto el fuego.

Aunque para este miércoles 8 de julio el precio promedio de la gasolina a nivel nacional en los Estados Unidos es de US$3.8 (Q29) por galón, en cada estado se manejan diferentes precios, debido a que el precio de venta al público se determina con base en diversos factores, incluidos los costos del petróleo crudo y los impuestos estatales.

Los estados con más impuestos a la gasolina

Según Bloomberg, una compañía estadounidense de asesoría financiera, los precios en las gasolineras de Estados Unidos han retrocedido desde su máximo de mayo, por encima de US$4.50 (Q35) por galón, gracias a la caída de los precios mundiales del crudo, que se han visto presionados debido al flujo constante en el estrecho de Ormuz.

Aun así, con una media de US$3.8 (Q29) por galón, los precios en EE. UU. siguen por encima de los niveles previos a la guerra entre Estados Unidos e Irán, y no se espera que vuelvan a esos niveles hasta enero del 2027, de conformidad con los expertos de Bloomberg, que utilizan sistemas informáticos para analizar los mercados financieros.

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Frente a este escenario, en el caso de los impuestos, cada estado cuenta con sus propios montos, que suelen aumentar cada cierto tiempo o disminuir en escenarios especiales, como ocurrió en el 2025 debido a los altos precios del combustible provocados por la inflación, los problemas en la cadena de suministro y la guerra en Ucrania.

Dadas las circunstancias, mientras el impuesto federal de EE. UU. sobre la gasolina es de US$0.19 (Q1.45) por galón, los impuestos estatales van desde US$0.27 (Q2.06) por galón en Alaska, el estado con el impuesto a la gasolina más bajo, hasta US$0.89 (Q6.79) por galón en California, el estado con el impuesto a la gasolina más alto.

La gasolina más barata y más cara de EE. UU.

Estados con los impuestos a la gasolina más altos:

California : US$0.89 (Q6.79)

: US$0.89 (Q6.79) Illinois : US$0.85 (Q6.49)

: US$0.85 (Q6.49) Pensilvania : US$0.77 (Q5.88)

: US$0.77 (Q5.88) Washington : US$0.76 (Q5.80)

: US$0.76 (Q5.80) Indiana : US$0.75 (Q5.72)

: US$0.75 (Q5.72) Michigan: US$0.74 (Q5.65)

Estados con los impuestos a la gasolina más bajos: