¿Cuándo vuelve a jugar Argentina? Se acerca el encuentro de la Albiceleste en los cuartos de final

Terminó la fase de octavos de final de la Copa Mundial del 2026, una ronda llena de emociones, polémicas, tensión, alegría y decepción. Ahora solo quedan ocho selecciones y hay pocas sorpresas en esta lista de privilegio, como Noruega o Suiza, aunque, en términos generales, los favoritos han respondido muy bien a la presión.

La actual campeona del mundo, Argentina, sufrió ante Cabo Verde y Egipto, pero logró sobreponerse en ambos encuentros con el mismo marcador: 3-2, donde las figuras que más han brillado son Lionel Messi, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Cristian Romero, entre otros jugadores de la Albiceleste, que buscan el bicampeonato.

Argentina se sitúa como favorita junto con Francia y España, que han respondido adecuadamente a la presión de una fase de eliminación directa. Sin embargo, quien haya visto la capacidad goleadora de Erling Haaland puede entender por qué la selección noruega está en los cuartos de final de un Mundial por primera vez en su historia.

No obstante, la Albiceleste todavía no tiene que preocuparse por Francia y España, candidatas a quedarse con la Copa Mundial, debido a que su próximo desafío será Suiza, una selección que sorprendió al mundo tras eliminar a Argelia en los dieciseisavos de final y a Colombia en los octavos de final, en una tanda de penaltis que fue de infarto.

¿Cuándo vuelve a jugar la Albiceleste?

La selección de Argentina enfrentará a Suiza el próximo sábado 11 de julio, a las 19.00 horas de Guatemala, en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Misuri, donde casi 79 mil espectadores esperan presenciar el encuentro que definirá al último semifinalista, que enfrentará a Noruega o Inglaterra en la siguiente fase del Mundial.

El vigente campeón del mundo ha tenido un camino difícil en esta fase eliminatoria, dado que primero disputó un partido muy complicado ante la sorprendente Cabo Verde en los dieciseisavos de final, que logró competir casi de igual a igual. Sin embargo, la Albiceleste se impuso en la prórroga por 3-2, tras un autogol del defensa Diney Borges.

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Posteriormente, ante la selección de Egipto, en los octavos de final, la historia fue aún más complicada, ya que, al minuto 79, Argentina perdía 2-0. A pesar de ello, los dirigidos por el técnico Lionel Scaloni lograron una remontada épica y volvieron a imponerse por 3-2, con otro gol de Messi, que ya suma ocho en esta Copa del Mundo.

Frente a este escenario, de acuerdo con el entrenador argentino, allí está la diferencia, debido a que la selección de Argentina tiene la magia de una leyenda: "La magia de un jugador de 39 años que no parece extinguirse y que, ante una Suiza muy ordenada y rigurosa, será vital para que Argentina llegue a la semifinal", argumentó Scaloni.

En busca del bicampeonato

Argentina ya sabe cómo se gana una Copa del Mundo y casi el 60% de esta selección formó parte de la hazaña en la Copa Mundial de Catar 2022. Así lo ha demostrado en estos dos últimos partidos, en los que quedó claro que su principal objetivo es el bicampeonato, algo que solo Italia (1934-1938) y Brasil (19658-1962) han conseguido.

No obstante, el técnico argentino Lionel Scaloni debe estar trabajando las fallas defensivas y de funcionamiento que permitieron a las selecciones de Cabo Verde y Egipto poner en peligro, durante algunos minutos, el sueño dorado de los argentinos, dado que Suiza destaca por su solidez táctica, disciplina defensiva y competitividad colectiva.