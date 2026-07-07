¿Por qué le dicen “Bicho” a Cristiano Ronaldo? El origen y significado del apodo del astro portugués

Tras su eliminación de la Copa del Mundo 2026 a manos de España, Cristiano Ronaldo no solo será recordado por sus goles y récords, sino también por tener uno de los sobrenombres más famosos del deporte: "Bicho", un apodo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera profesional y que nació en Madrid durante su etapa merengue.

El astro portugués es una de las figuras más grandes que ha tenido el futbol. El delantero del Al-Nassr suma una gran cantidad de goles en su carrera, lo que le ha permitido convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia, junto con Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé y Johan Cruyff, entre otras grandes leyendas del deporte.

Por lo tanto, luego de disputar su sexto Mundial, miles de internautas en redes sociales comenzaron a preguntarse por el origen del apodo que nació durante su etapa en España, el cual presuntamente está relacionado con su impresionante fortaleza física y la forma en que intimidaba a sus rivales, cualidades que no mostró en este Mundial.

Frente a este escenario, el futuro del "Bicho", a sus 41 años, es una incógnita, debido a que, aunque la próxima Copa del Mundo se disputará en Portugal, el astro considera que no estará en condiciones de disputarla, aunque el jugador de mayor edad en jugar una Copa Mundial fue el arquero egipcio Essam El-Hadary, a los 45 años y 5 meses.

¿Por qué le dicen Bicho a CR7?

Conforme a lo expuesto por la Cadena COPE, la segunda cadena de radio generalista más escuchada de España, el origen del apodo surgió en 2009, durante la etapa más brillante de Ronaldo con el Real Madrid, cuando el locutor deportivo y presentador de televisión español, Manolo Lama, comenzó a llamarlo "Bicho" en las transmisiones.

De acuerdo con Manolo, la razón estaba relacionada con el poder físico del delantero portugués. "Su velocidad, potencia, fuerza y capacidad para imponerse sobre cualquier defensa hicieron que utilizara ese sobrenombre para describir a un futbolista que provocaba auténtico temor entre sus rivales", argumentó Lama, el locutor de 64 años.

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Con el paso del tiempo, el apodo dejó de ser una simple expresión utilizada por Manolo Lama en las transmisiones del Real Madrid durante las nueve temporadas de Cristiano Ronaldo como futbolista merengue y terminó convirtiéndose en una de las marcas personales del astro portugués, quien llevó el sobrenombre a Italia e Inglaterra.

Ante esta situación, aunque el término podría relacionarse con un insecto, Manolo Lama explicó que el significado va más allá, ya que el sobrenombre hace referencia a la resistencia, el liderazgo y la perseverancia que han caracterizado la carrera del capitán de Portugal, quien actualmente busca los mil goles con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo: Fuerte y resiliente

Según la explicación de Manolo Lama, el periodista español señala que, pese a su tamaño, los insectos son considerados animales fuertes y resilientes, como Cristiano Ronaldo, cuya mentalidad competitiva le ha permitido adaptarse, recuperarse y salir fortalecido frente a situaciones adversas, traumas o fuentes de estrés significativas.

Dadas las circunstancias, mientras continúa ampliando su legado, el Bicho sigue siendo un sobrenombre que representa la ambición, la disciplina y la capacidad de Ronaldo para competir al máximo nivel durante dos décadas, a pesar de que no logró clasificar a su selección para la final de la Copa Mundial, el único objetivo que le faltó alcanzar.