¿Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales? Esto es lo que se sabe de su futuro con Portugal

Durante la tarde del lunes 6 de julio, la selección de España presuntamente puso fin, en la ciudad de Dallas, Texas, a la historia de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo. Tras 27 partidos y 11 goles, el delantero portugués pudo haber disputado su último encuentro en una Copa Mundial, luego de participar en seis ediciones, a los 41 años.

Con un gol de Mikel Merino en el descuento, la Roja cambió la historia de Portugal y de Cristiano Ronaldo, quien no pudo llevar a su selección a la final de una Copa del Mundo. Aunque el atacante portugués sabía que podía ocurrir, y lo reconoció en la rueda de prensa, luego de que se le escaparan las lágrimas tras el final del compromiso.

El exjugador del Real Madrid se marchó del campo con orgullo, sabiendo que, a sus 41 años, pocos pueden igualar su trayectoria. "Te voy a ser sincero: independientemente de lo que pasó, salgo de aquí con la conciencia tranquila", agregó Ronaldo, luego de haber sido consolado por los futbolistas de España, especialmente por Lamine Yamal.

Frente a este escenario, parece que el camino mundialista de Ronaldo, que comenzó en Alemania 2006, tras su debut ante la selección de Angola en la ciudad de Colonia, ha concluido definitivamente. Sin embargo, algunos sospechan que, como la siguiente Copa del Mundo se disputará en Portugal, el astro hará todo lo posible por estar.

Ronaldo deja abierta la puerta

Aunque el capitán portugués reconoció que esta probablemente fue su última Copa Mundial, evitó confirmar si también pondrá fin a su carrera con la selección de Portugal, que en septiembre iniciará su camino en la Liga de Naciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA), donde enfrentará a Gales, Noruega y Dinamarca.

Luego del encuentro ante España, el astro luso no confirmó si también pondrá punto final a su trayectoria con Portugal y explicó que prefiere tomarse un tiempo antes de tomar una decisión definitiva. Por lo tanto, señaló que primero quiere analizar la situación con calma y conversar con las personas más cercanas antes de definir su futuro.

Lea más sobre la Copa del Mundo 2026: ¿Cuáles podrían ser los cuatro semifinalistas del Mundial, según la IA?

Ante esta situación, Ronaldo dejó abierta la posibilidad de seguir vistiendo la camiseta de Portugal en futuras competiciones, como la Liga de Naciones. Sin embargo, explicó que no considera oportuno anunciar una decisión en este momento, dado que no quiere desviar la atención del resultado ni del desempeño de sus compañeros.

Se prevé que el futuro del máximo goleador histórico de Portugal siga siendo una incógnita en las próximas semanas, debido a que el siguiente partido de la selección portuguesa será el próximo jueves 24 de septiembre ante Gales. En consecuencia, aún queda tiempo suficiente para que Cristiano Ronaldo analice la posibilidad de regresar.

Críticas a Cristiano

Conforme a lo expuesto por ESPN, Cristiano Ronaldo fue el único delantero que disputó más de 500 minutos en las Copas del Mundo de 2022 y 2026 sin conseguir driblar con éxito a un rival. Por ello, en las plataformas digitales criticaron con dureza el desempeño del atacante luso en los dos últimos Mundiales, donde Portugal no dio la talla.

"El ego de Cristiano Ronaldo es tan enorme que acaba la Copa Mundial del 2026 hablando de él en tercera persona, demeritando la historia futbolística de Portugal y equiparando la única Eurocopa que ganó con una Copa del Mundo", concluyó un internauta, tras las declaraciones del luso en las que menciona que los torneos son iguales.