“Ya no puedo ni hablar”: Harry Kane termina afónico tras el triunfo de Inglaterra sobre México

Durante la noche del pasado domingo 5 de julio, la selección de Inglaterra derrotó 3-2 a su similar de México en los octavos de final de la Copa Mundial del 2026, en uno de los mejores partidos del torneo, con cinco goles, dos penales y una expulsión, por lo que los 87 mil espectadores en la Ciudad de México vivieron un duelo histórico.

A pesar de que el Tricolor fue superior durante la primera media hora de juego, el cuadro inglés aprovechó las desconcentraciones de la defensa local para anotar dos goles en solo dos minutos, por lo que todo parecía indicar que los dirigidos por el técnico alemán Thomas Tuchel saldrían de la capital mexicana con una victoria segura.

Sin embargo, tras el descuento de Julián Quiñones para los locales antes del mediotiempo, nadie esperaba la intensidad de una segunda mitad para la historia, ya que solo ocho minutos después de la reanudación, Jarell Quansah recibió la tarjeta roja y la selección de México obtuvo una oportunidad de oro para empatar contra diez jugadores.

Desafortunadamente para el Tri, el penal de Inglaterra al minuto 60 y el penal de México al minuto 69 se convirtieron en los protagonistas de un segundo tiempo marcado por la pasión de todos los jugadores, quienes terminaron agotados tras entregar toda su energía para ayudar a su selección a conseguir la clasificación a los cuartos de final.

Harry Kane: El héroe afónico

Tras derrotar a la selección de México 3-2 y clasificarse a los cuartos de final de la Copa Mundial del 2026, el delantero y capitán de la escuadra inglesa, Harry Kane, afirmó que fue "un partido de locos", en el que tuvieron todo en contra, pero supieron "encontrar la forma de ganar" en el último encuentro mundialista en la Ciudad de México.

No obstante, lo más llamativo de sus declaraciones fue que, luego del compromiso, el atacante del Bayern Múnich concedió una entrevista con graves problemas en la garganta, por lo que Harry Kane se quedó sin voz y, al estar afónico, sonaba muy similar al personaje de Disney, Mickey Mouse, lo que desató reacciones en redes sociales.

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"Fue un partido de locos. Tuvimos que luchar y encontrar la forma de ganar. Solo he podido cantar, ya no puedo ni hablar. A pesar de tener todo en contra, encontramos la forma de conseguirlo", dijo Harry Kane, totalmente afónico, tras escribir un nuevo capítulo con la selección de Inglaterra: uno lleno de drama, contratiempos y mentalidad.

Asimismo, el delantero de 32 años, que anotó de penal su sexto gol en el torneo, igualó al alemán Gerd Müller, con 14 goles en total, en la lista de goleadores históricos, y se mostró disconforme con el penal que pitaron contra Inglaterra por una entrada suya al pivote mexicano Brian Gutiérrez, aunque no fue suficiente para que empataran.

Inglaterra sufrió pero venció

"Creo que llegué antes al balón. El árbitro pitó mucho en nuestra contra, aunque al final no importó, así que estoy contento", dijo Kane, quien calificó como "un apoyo increíble, asombroso" el ánimo que recibió el equipo de sus aficionados en la Ciudad de México, quienes ahora tendrán que viajar a Miami para el partido contra Noruega.

Esto se debe a que la selección de Inglaterra enfrentará al conjunto noruego el próximo sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium, de Florida, donde los vikingos rojos, comandados por Erling Haaland, tratarán de superar la ronda de cuartos de final por primera vez en su historia, pero antes deberán enfrentar a Harry Kane y compañía.