Con Cristiano Ronaldo en el banquillo: Los cambios que salvaron a Portugal ante Croacia

Durante la tarde de este jueves 2 de julio, la selección de Portugal derrotó 2-1 a su similar de Croacia en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026, en uno de los mejores desenlaces de esta Copa del Mundo, debido a que el segundo gol portugués cayó al minuto 93 y a los croatas les anularon una anotación al minuto 103.

Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos del compromiso fueron las sustituciones del entrenador español Roberto Martínez, quien empezó a cambiar por completo el esquema del equipo portugués al minuto 60, con cuatro cambios al mismo tiempo y, unos minutos después, tras anotar desde la vía del penal, sacó a Cristiano Ronaldo.

Portugal salió al Estadio Nacional de Canadá con una alineación 4-2-3-1, una de las formaciones más populares y equilibradas del futbol moderno, ya que se compone de cuatro defensas, dos mediocampistas de contención o doble pivote, tres centrocampistas ofensivos y un único delantero centro, que en este caso fue Cristiano Ronaldo.

No obstante, aunque la formación ofrece gran solidez defensiva y control en el mediocampo, el director técnico de Portugal se percató de que ese esquema no le estaba funcionando y realizó cinco sustituciones —incluida la de Ronaldo— para terminar el juego con una alineación 4-4-2, ideal para transiciones rápidas y juego por las bandas.

Las sustituciones que salvaron a Portugal

Rúben Neves

Rúben Neves es pivote reconocido por su visión de juego, su precisión en los pases largos y su potente disparo de media distancia. Por lo tanto, ingresó por Cristiano Ronaldo al minuto 81 y, contra Croacia, destacó por su lectura táctica, su inteligencia para interceptar balones y su capacidad para liderar la salida de balón desde el fondo.

Bernardo Silva

Bernardo Silva es reconocido por su inteligencia táctica, extraordinaria velocidad mental y capacidad para retener el balón bajo presión. Frente a este escenario, tras ingresar al minuto 62 del juego ante Croacia, destacó más por su visión de juego y control que por su despliegue físico o velocidad punta, justo lo que necesitaba el conjunto luso.

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Nelson Semedo

Nélson Semedo es un lateral derecho rápido y ofensivo que, tras ingresar por Bruno Fernandes al minuto 63 del juego ante Croacia, destacó por su gran despliegue físico, capacidad de desborde y solidez en el uno contra uno, donde ocupó de mejor manera la posición de João Cancelo, quien a menudo opera como un centrocampista más.

Francisco Conceição

Francisco Conceição es un futbolista portugués que juega como extremo derecho y, tras ingresar por Pedro Neto al minuto 63 del juego ante Croacia, destacó por su gran velocidad, habilidad para el regate en espacios reducidos y potente disparo con la pierna izquierda, lo que le permitió desequilibrar constantemente por las bandas.

Gonçalo Ramos

A pesar de ello, la sustitución que cambió el partido fue la de Gonçalo Ramos, delantero centro portugués de élite que ante Croacia destacó por su gran instinto goleador, potente juego de espaldas y capacidad para atacar los espacios. Eso le permitió anotar al minuto 93 el gol de la victoria y enviar a su país a octavos de final.

Ramos combinó su fuerza física, la agresividad en la presión y una excelente técnica de remate a un solo toque para cumplir con las exigencias del entrenador español, quien se arriesgó al sustituir a Cristiano Ronaldo, pero al final del compromiso demostró por qué es quien mejor conoce a sus futbolistas y sabe qué le conviene al equipo.