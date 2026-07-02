Argentina vs. Cabo Verde: Fecha, horario y detalles de los dieciseisavos de final del Mundial

La Selección de Argentina se enfrentará a la sorpresiva escuadra de Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026, en un trascendental duelo de eliminación directa que se disputará en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Florida, con el que comenzará la fase de eliminación directa para el vigente campeón.

El canadiense Drew Fischer será el árbitro central, acompañado por las mexicanas Katia Itzel y Sandra Ramírez en el cuerpo arbitral, de manera que la afición de los Tiburones Azules comenzó a quejarse en las redes sociales, ya que la terna de colegiados está conformada por tres árbitros de América, el mismo continente que Argentina.

Independientemente, la Albiceleste clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial como líder absoluto del Grupo J, con puntaje perfecto tras derrotar consecutivamente a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), donde Lionel Messi encabezó la ofensiva de la vigente campeona del mundo y sumó seis goles en lo que va del certamen.

Por su parte, Cabo Verde se convirtió en la revelación y debutante histórica de la fase final, debido a que se ubicó segunda del Grupo H y se mantuvo invicta tras cosechar tres empates al hilo: ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0), donde gran parte de su hazaña radica en las actuaciones de su arquero de 40 años, Vozinha.

Fecha y horario del Argentina vs. Cabo Verde

El compromiso entre Argentina y Cabo Verde se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio, a las 16.00 horas de Guatemala, y será transmitido por Tigo Sports para toda Centroamérica, dado que el ganador de esta llave avanzará a los octavos de final y se enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto el próximo martes 7 de julio.

La confrontación entre Lionel Messi y el arquero Vozinha (Josimar José Évora Dias) es el duelo principal del partido entre Argentina y Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, debido a que este cruce genera enorme expectación por las distintas realidades de ambos futbolistas en el Mundial de Norteamérica.

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Lionel Messi lidera la tabla de goleo con seis anotaciones en esta edición y se consolidó como el máximo artillero histórico de las Copas del Mundo con 19 goles. Por su parte, Vozinha, el veterano portero de 40 años, se consagró como el héroe nacional de Cabo Verde gracias a sus actuaciones frente a potencias como España y Uruguay.

Es por esa razón que este cruce se ha convertido en una de las historias más atractivas de esta Copa del Mundo, por el contraste entre ambas figuras, dado que semanas antes de que comenzara el Mundial 2026, el caboverdiano declaró públicamente que su máximo sueño era jugar contra Argentina para enfrentar a su ídolo, Leo Messi.

Héroe nacional y homenaje presidencial

Vozinha fue la gran revelación de la fase de grupos de la Copa Mundial del 2026 tras mantener su arco en cero ante potencias como España, por lo que su rendimiento disparó su popularidad. Pasó de 200 mil seguidores en Instagram a 17 millones en pocos días, lo que lo convirtió en un héroe nacional y en un fenómeno viral en internet.

Sin embargo, el impacto del cruce contra Argentina es tan grande que el propio presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, anunció que le entregará formalmente a Lionel Messi una camiseta de su selección con el dorsal 10, en reconocimiento a su trayectoria, por la que con frecuencia es considerado el mejor jugador de la historia.