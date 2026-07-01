Inglaterra, el próximo reto de México: ¿cuántas veces ha llegado el Tricolor a los cuartos de final?

Durante la noche del pasado martes 30 de junio, la selección de México derrotó 2-0 a su similar de Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026 y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al cuadro de Inglaterra en el estadio de la Ciudad de México el próximo domingo 5 de julio, frente a 87 mil espectadores.

Luego de quedar eliminado en la fase de grupos de Catar 2022, México regresó a la instancia en la que ha sido eliminado en siete de sus últimas nueve participaciones, debido a que el Tricolor no disputó las eliminatorias para la Copa Mundial de Italia 1990 tras ser suspendido por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Por su parte, aunque Inglaterra superó los octavos de final en sus últimas dos participaciones, en el 2018 y el 2022, este cruce representa el regreso histórico de los Tres Leones al estadio de la Ciudad de México, cuatro décadas después de su eliminación en los cuartos de final de 1986, cuando Diego Maradona se inmortalizó con Argentina.

Asimismo, el director técnico de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, y el capitán inglés, Harry Kane, expresaron su respeto por el partido ante el Tricolor y destacaron que jugar ante más de 86 mil aficionados locales y lidiar con los más de 2 mil 200 metros de altitud de la Ciudad de México será un desafío físico para el equipo europeo.

México en los cuartos de final

México 1970

En la Copa Mundial de México 1970, la primera Copa del Mundo disputada en territorio mexicano, el Tricolor finalizó en la segunda posición del Grupo 1, con cinco puntos, tras derrotar 4-0 a El Salvador y 1-0 a Bélgica, y empatar 0-0 con la Unión Soviética, que terminó como líder por haber anotado un gol más que el Tri en la fase de grupos.

A su vez, como en este Mundial solo participaron 16 selecciones, no hubo dieciseisavos ni octavos de final, de manera que la selección de México clasificó por primera vez a los cuartos de final en su cuarto partido, en el que fue superado por el combinado de Italia, que venció 4-1 al Tricolor en el estadio Luis Dosal, ubicado en Toluca de Lerdo.

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México 1986

Dieciséis años después, la Copa del Mundo regresó a México en 1986, donde el Tricolor finalizó en la primera posición del Grupo B, tras empatar 1-1 con Paraguay y vencer 2-1 a Bélgica y 1-0 a Irak. Sin embargo, como en esa edición ya participaron 24 selecciones, el cuadro anfitrión sí tuvo que disputar su juego de octavos de final.

A pesar de eso, México derrotó 2-0 a Bulgaria en los octavos de final y clasificó a cuartos de final por segunda vez en su historia, instancia en la que enfrentó a Alemania, que superó al Tricolor en la tanda de penales, luego de que los mexicanos Fernando Quirarte y Raúl Servín Monetti fallaron sus lanzamientos en Monterrey, Nuevo León.

¿México 2026?

Cuatro décadas después, la Copa del Mundo regresó a México, aunque en esta ocasión la sede fue compartida con Canadá y Estados Unidos. De todas formas, el Tricolor disputará sus primeros cinco partidos en suelo mexicano —cuatro en Ciudad de México y uno en Jalisco—, con la ilusión de volver a los cuartos de final por tercera vez.

Enfrente tendrá a la selección de Inglaterra, a la que solo ha enfrentado una vez en la historia de las Copas Mundiales, en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 1966, con victoria 2-0 para los ingleses, que en esa ocasión eran los anfitriones y disputaron sus primeros partidos en el estadio de Wembley, ubicado en Londres, su capital.