Cúpula de calor extremo golpea la Copa del Mundo: Los efectos en jugadores y aficionados

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, las once sedes de Estados Unidos de la Copa Mundial del 2026 enfrentan temperaturas peligrosamente altas debido a una intensa cúpula de calor, justo cuando miles de aficionados salen a festejar el principal torneo internacional de selecciones nacionales.

Las temperaturas en algunas sedes del este de Estados Unidos, como Boston, Nueva York y Filadelfia, podrían alcanzar sus niveles más altos en más de una década, y es probable que se batan numerosos récords en los próximos días, hasta que la Copa del Mundo concluya con la gran final, que se disputará en Nueva Jersey el 19 de julio.

De acuerdo con NBC, el calor y la humedad sofocantes ya afectan al Medio Oeste y al sur de la nación norteamericana, y se extenderán hacia la región del Atlántico Medio y el noreste este miércoles 1 de julio. Posteriormente, la extensa cúpula de calor se asentará sobre el este de Estados Unidos y alcanzará su punto máximo el viernes 3 de julio.

Frente a este escenario, las once sedes estadounidenses de la Copa del Mundo 2026 soportarán varios días consecutivos con temperaturas de entre 35 y 38 °C. Además, la humedad en todo el territorio de EE. UU. hará que la sensación térmica sea aún mayor y dificultará que el cuerpo se enfríe, con valores que podrían alcanzar los 39 °C o más.

FIFA elaboró el calendario con base en las condiciones climáticas

Durante la tarde de este martes 30 de junio, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) recordó que hizo "un ejercicio integral de preparación" del Mundial, centrado en situaciones de "condiciones meteorológicas extremas", y elaboró el calendario "teniendo en cuenta los perfiles climáticos y la infraestructura de las once sedes".

De esta forma, la FIFA respondió al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que alertaba de que "un cuarto de los partidos" estaba previsto que se disputara "en condiciones de calor extremo" y que la ola de calor que entrará en Estados Unidos "pondrá en riesgo la final" por las elevadas temperaturas en todo el país.

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"La programación se elaboró teniendo en cuenta las condiciones climáticas. El calendario de partidos equilibra los requisitos deportivos y operativos, al tiempo que minimiza los desplazamientos, maximiza los días de descanso y tiene en cuenta los perfiles climáticos locales y la infraestructura de las sedes, basándose en el análisis", expuso la FIFA.

Además, según la FIFA, se creó "un grupo de trabajo específico para la mitigación y gestión de las enfermedades relacionadas con el calor, integrado por expertos médicos y operativos", que elaboró directrices estandarizadas para situaciones de alerta de riesgo y planes de acción médica armonizados para los estadios en los Estados Unidos.

Los efectos del calor en jugadores y aficionados

De conformidad con el Daily Mirror, un destacado periódico del Reino Unido, el calor extremo y la humedad afectan gravemente a los futbolistas al elevar la temperatura corporal, lo que provoca fatiga acelerada, disminución de la capacidad de esprintar, una toma de decisiones más lenta y un alto riesgo de deshidratación o golpe de calor.

Asimismo, los aficionados expuestos al calor durante los partidos afrontan graves riesgos para la salud, como deshidratación, agotamiento y golpe de calor, ya que, a diferencia de los jugadores, que cuentan con pausas para hidratarse y asistencia médica, los aficionados en las gradas o en zonas al aire libre enfrentan un mayor peligro.