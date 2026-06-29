México vs. Ecuador: La posible alineación del Tri en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo

La selección de México fue uno de los tres equipos que finalizaron la fase de grupos de la Copa Mundial del 2026 con nueve puntos, junto con los cuadros de Francia y Argentina, tras sumar tres victorias. Por ello, los dirigidos por Javier Aguirre confían en su capacidad para llegar por primera vez a las semifinales de una Copa del Mundo.

Sin embargo, a diferencia de Francia y Argentina, la selección de México fue la única que lideró su grupo sin recibir goles, luego de vencer 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a República Checa. Por lo tanto, lo más destacado fue el sector defensivo del Tricolor, que, además de defender, se convirtió en la primera línea ofensiva.

Además, como México llegó a la tercera jornada ya clasificado para los dieciseisavos de final, el equipo se dio el lujo de despedir en la cancha a una de sus más grandes leyendas: el guardameta Guillermo Ochoa, quien, en su sexta convocatoria mundialista, disputó los últimos 30 minutos ante República Checa para despedirse de la selección.

No obstante, en la siguiente ronda el Tricolor tendrá enfrente a una de las selecciones más fuertes de Sudamérica: Ecuador, que, a pesar de haber clasificado a esta fase como tercer lugar de su grupo, por debajo de Alemania y Costa de Marfil, sigue siendo un equipo caracterizado por su gran intensidad física, presión alta y despliegue.

La posible alineación del Tricolor

Portería: Raúl Rangel

Tras el homenaje a Guillermo Ochoa en los últimos 30 minutos del encuentro ante República Checa, la portería mexicana volverá a estar a cargo de Raúl Rangel, debido a que el guardameta de las Chivas del Guadalajara ha destacado en la copa por su velocidad de reacción ante disparos a corta distancia y su capacidad para achicar espacios.

Defensa: Gallardo, Vásquez, Montes y Sánchez

Aunque ningún defensor del Tricolor repitió como titular en los tres partidos de la fase de grupos, estos cuatro fueron los únicos que sí estuvieron en el once inicial en dos de los tres encuentros: Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez. No obstante, esta línea defensiva aún no ha iniciado ningún partido mundialista junta.

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Mediocampo: Romo, Lira y Gutiérrez

Al igual que en la defensa, la rotación en México ha dejado solo a tres mediocampistas que han sido titulares en dos de los tres partidos de la fase de grupos: Luis Romo, Érik Lira y Brian Gutiérrez. Sin embargo, a diferencia de la zaga defensiva, esta línea del centro del campo sí inició junta el juego de la segunda fecha contra Corea del Sur.

Ataque: Alvarado, Quiñones y ¿Jiménez o Martínez?

Sin contar a Raúl Rangel, los únicos dos futbolistas de campo que fueron titulares en los tres partidos de la fase de grupos fueron Roberto Alvarado y Julián Quiñones, en el ataque. Frente a este escenario, la principal duda es si serán acompañados por Raúl Jiménez o Guillermo Martínez, tomando en cuenta la fortaleza defensiva de Ecuador.

Los sustitutos que pueden cambiar el rumbo de México

En la selección de México hay suplentes con gran capacidad de desequilibrio que suelen ingresar en la segunda mitad, como Mateo Chávez, Israel Reyes, Gilberto Mora y Edson Álvarez, por lo que el cuerpo técnico del entrenador mexicano Javier Aguirre deberá leer el partido para saber en qué momento utilizarlos contra Ecuador.

Asimismo, el Tricolor cuenta con varias figuras en el banquillo que aún esperan su oportunidad para brillar en el Mundial, como el delantero del AC Milan, Santiago Giménez, el atacante del Anderlecht, César Huerta, y el mediocampista del Real Betis, Álvaro Fidalgo, quien anotó ante República Checa en la tercera jornada de la fase de grupos.