¿Quién es Lance Schroyer? El exagente policial que Trump designará como director del ICE

Durante la noche del domingo 28 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Lance Schroyer, exagente de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia responsable de hacer cumplir las leyes migratorias dentro de la nación.

El mandatario republicano anunció la nominación mediante un mensaje publicado en Truth Social, en el que destacó que Schroyer tiene más de 29 años de experiencia en las fuerzas del orden, de manera que será una pieza clave de su política de deportaciones masivas. Sin embargo, el nombramiento debe ser ratificado por el Senado.

Conforme a lo informado por la agencia de noticias EFE, Lance Schroyer se desempeña actualmente como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien aseguró que el funcionario contribuirá a impulsar la estrategia del Gobierno de Trump para localizar, detener y deportar a inmigrantes en situación irregular.

Frente a este escenario, si es confirmado, Lance Schroyer reemplazará al actual director interino del ICE, David Venturella, un funcionario con décadas de experiencia en el sistema migratorio estadounidense que asumió el cargo en mayo, tras sustituir a Todd Lyons, quien encabezó la agencia desde 2025, cuando Trump intensificó su campaña.

Más arrestos y más deportaciones

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense CNN, la dirección del ICE ha permanecido en manos de funcionarios interinos durante casi una década. Esto se debe a que la última persona confirmada por el Senado de Estados Unidos para ese cargo fue Sarah Saldaña, nombrada durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017).

No obstante, desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se ha convertido en el principal instrumento de su ofensiva migratoria, al aumentar la cantidad de arrestos y deportaciones en los últimos trece meses. Por esa razón, Todd Lyons dejó el cargo a principios de mayo.

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Según Fox News, en enero del 2026, la agencia federal del Gobierno responsable de hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras dentro del país mantenía detenidas a más de 71 mil personas bajo custodia, la cifra más alta de su historia, presuntamente con el objetivo de proteger la seguridad nacional frente a delitos transfronterizos.

Asimismo, el aumento de las detenciones ha ido acompañado de un incremento de las muertes bajo custodia. En consecuencia, un informe de Human Rights Watch documentó 52 fallecimientos durante los primeros 500 días del segundo mandato de Trump y concluyó que la tasa de mortalidad es la más alta registrada en una década.

Lance Schroyer: Un candidato poco conocido

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que Lance Schroyer, un exmarine, se desempeñó anteriormente como mayor en la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Seguridad de Oklahoma, donde dirigió unidades especializadas encargadas de operaciones de respuesta a desastres.

En el mismo comunicado, el DHS indicó que Schroyer se especializa en disturbios civiles y tareas de control migratorio: “Lance tiene experiencia directa sacando a los inmigrantes ilegales de nuestras calles y, al igual que yo y nuestro secretario de Seguridad Nacional, ama a los hombres y mujeres del ICE”, publicó Trump en Truth Social.