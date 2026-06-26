¿Va a jubilarse? Este error al reclamar el Seguro Social puede afectar sus ingresos de por vida

En Estados Unidos, el Seguro Social es un programa del Gobierno federal, administrado por la Administración del Seguro Social (SSA), que proporciona protección financiera a los trabajadores y funciona como un sistema de aportaciones durante la vida laboral para garantizar ingresos en la vejez, en caso de incapacidad o fallecimiento.

Conforme a lo expuesto por la Administración del Seguro Social, el sistema distribuye la ayuda económica mediante diferentes programas regulados, aunque el más popular es la jubilación, que consiste en pensiones mensuales para trabajadores retirados. Ante esta situación, la edad plena de jubilación actual en EE. UU. se sitúa en los 67 años.

Sin embargo, en Estados Unidos la jubilación puede reclamarse de forma anticipada, con un monto reducido, a partir de los 62 años. Asimismo, el Seguro Social brinda apoyo económico a personas con condiciones médicas graves que les impiden trabajar y a los dependientes de un trabajador fallecido, como viudos o menores de edad.

A pesar de ello, durante una entrevista con el periódico digital Infobae, la asesora financiera Suze Orman advirtió que cobrar el Seguro Social en los Estados Unidos entre los 63 y 66 años, por temor a un posible recorte, puede dejar a los jubilados con una reducción permanente en sus beneficios, ya que esa decisión es irreversible ante la SSA.

Penalización permanente para los jubilados

De acuerdo con la cadena estadounidense Fox Business Network, el Seguro de Vejez y Sobrevivencia (OASI, por sus siglas en inglés), el programa de pensiones del sistema de seguridad social que garantiza un ingreso básico a los jubilados, podría agotar sus reservas acumuladas en diciembre del 2032, dentro de poco más de seis años.

Por lo tanto, una vez consumidas las reservas acumuladas del OASI, los ingresos tributarios corrientes alcanzarían para cubrir solo el 78% de las prestaciones de jubilación programadas. En consecuencia, la preocupación por la solvencia a largo plazo del sistema impulsó a más personas a solicitar el beneficio antes de cumplir los 67 años.

Lea más sobre la Copa Mundial del 2026: ¿Cuánto dinero ganarán las selecciones que no superen la fase de grupos?

Cobrar el Seguro Social antes de cumplir los 67 años reduce el beneficio al 70% de la prestación completa, debido a que a esa edad se accede al 100% del beneficio acumulado. Por ende, si una persona empieza a cobrar antes, recibe solo un porcentaje de esa suma, y la reducción queda fijada de forma permanente, pues es irreversible.

“Reclamar anticipadamente equivale, básicamente, a aceptar una penalización del 30%. El dato importa porque, según cifras de la Administración del Seguro Social, iniciar el cobro antes de los 67 años sigue siendo una opción frecuente entre los jubilados”, agregó Orman, experta en finanzas que analiza la situación económica en Estados Unidos.

La expectativa de vida

De conformidad con la cadena Univisión, la decisión de reclamar anticipadamente el Seguro Social está vinculada con la expectativa de vida, ya que una mujer con un estado de salud promedio que alcanza los 65 años tiene una expectativa de vida de 85 años, lo que implica una alta probabilidad de seguir y afrontar gastos durante la jubilación.

“Si alcanza la edad de equilibrio de 79 años, existe una posibilidad muy real de que tenga al menos otra década por delante. Cada mes después de ese punto de equilibrio, la persona que esperó está cobrando bastante más”, concluyó la asesora financiera Suze Orman, quien busca brindar acompañamiento estratégico para la toma de decisiones.