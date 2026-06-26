Festejos por el triunfo del Tri: Reportero termina cubierto de espuma y es levantado por los aires

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a 22 personas por diversos delitos y faltas administrativas durante el operativo desplegado con motivo del partido en el que México venció 3-0 a República Checa, así como de los festejos posteriores al triunfo del combinado mexicano.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, mediante un comunicado, que el dispositivo de seguridad se implementó en el Estadio Ciudad de México, donde se disputó el encuentro, así como en el Zócalo, Paseo de la Reforma y otros puntos de la capital donde fueron instaladas pantallas gigantes para seguir el partido.

Por lo tanto, entre las personas detenidas se encuentran doce hombres y dos mujeres acusados de presunta reventa de boletos, quienes fueron puestos a disposición de un juez cívico para que determine la sanción correspondiente, así como un hombre de 35 años, arrestado luego de que lo captaran en posesión de cinco teléfonos celulares.

La SSC posteriormente reportó la detención de cinco hombres y tres mujeres que presuntamente intentaron ingresar al estadio haciéndose pasar por personal de control de accesos sin contar con las acreditaciones correspondientes, así como el arresto de un hombre de 46 años, a quien capturaron en posesión de dosis de un aparente narcótico.

Festejos por el triunfo de México en el Mundial

Según la SSC, durante los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, un hombre y una mujer fueron arrestados por el probable robo de teléfonos celulares. Por ende, el operativo continuó tras el encuentro en el Monumento a la Revolución, donde miles de aficionados celebraron la victoria de México.

De acuerdo con la agencia EFE, 800 mil personas siguieron el encuentro desde el Fan Fest instalado en el Zócalo, los festivales organizados en distintos puntos de la ciudad y las pantallas colocadas a lo largo de Paseo de la Reforma, donde se mantuvo un despliegue de vigilancia, prevención y orientación por parte de la Policía Metropolitana.

Lea más sobre la despedida de Guillermo Ochoa con México: lo que no se vio y las reacciones que dejó

Sin embargo, los festejos por el triunfo de la selección mexicana en la Copa Mundial del 2026 llegaron a tal punto que afectaron la labor de los periodistas presentes. Tal fue el caso de Jorge Monroy, corresponsal de la plataforma digital LatinUS, quien se encontraba en Paseo de la Reforma tras la victoria de México sobre República Checa.

Desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia, Monroy transmitía en vivo las celebraciones de la afición mexicana cuando fue interceptado por un grupo de aficionados que se acercó a él y comenzó a lanzarle espuma en la cara, mientras el reportero intentaba seguir relatando los hechos, a pesar de estar cubierto de burbujas.

Reportero termina cubierto en espuma

Con el paso de los segundos, los aficionados comenzaron a gritar que Jorge Monroy "quería volar", lo que desató la risa de su compañero en el estudio. Inmediatamente, el reportero fue cargado por decenas de aficionados, que intentaron levantarlo por los aires, mientras la transmisión seguía en vivo y otras personas intentaban defenderlo.

"Qué maravilla y qué gusto ver a la gente así por el Mundial, pero necesitamos que Jorge aterrice de su vuelo para poder retomar la transmisión", agregó el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, quien posteriormente volvió a hablar con Monroy, que nuevamente fue interceptado por otros aficionados que le lanzaron más espuma.