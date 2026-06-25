“Leo es el mejor que haya jugado este deporte”: Tom Brady se rinde ante Argentina y Lionel Messi

La selección de Argentina, vigente campeona del mundo, comenzó la defensa de su corona con el pie derecho, ya que en sus primeros dos partidos de la Copa Mundial 2026 consiguió dos victorias, anotó cinco goles —todos de Lionel Messi— y no ha recibido ninguno, por lo que los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán el bicampeonato.

El rendimiento de Lionel Messi y Argentina en lo que va de la Copa del Mundo sigue despertando opiniones de diversos deportistas de élite, aunque uno de los más recientes en hablar fue Tom Brady, considerado por compañeros de profesión, analistas y aficionados como el mejor jugador en la historia del futbol americano profesional.

La leyenda de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) no solo elogió al capitán de la Albiceleste, sino también a toda la selección argentina, que ya aseguró su pase a los dieciseisavos de final como líder del Grupo J tras ganar sus dos primeros partidos, en los que Messi se convirtió en el máximo goleador del torneo.

“Se nota que Messi es increíble. Es decir, podría decirse que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sin embargo, veo a muy pocos equipos, como Argentina, que juegan tan bien juntos”, agregó Brady en el pódcast Stick to Football, un popular programa producido por una cadena de medios británica fundada por el exfutbolista Gary Neville.

Best World Cup ever???? — Tom Brady (@TomBrady) June 23, 2026

Tom Brady analiza a la Albiceleste de Messi

Para Tom Brady, lo más llamativo es que Lionel Messi haya marcado los cinco goles de Argentina en lo que va de la Copa Mundial 2026, a pesar de que no todas las pelotas van para él: "La bola va dando vueltas y, cuando le llega, tiene la oportunidad de tirar; si no le gusta, se la pasa a otro jugador y celebran todos juntos", añadió el exmariscal.

Por lo tanto, debido a su brillante palmarés en el futbol americano, los aficionados consideran que Tom Brady es uno de los deportistas calificados para hablar de Lionel Messi, como también ocurre con Michael Jordan, LeBron James, Rafael Nadal o Lewis Hamilton, los atletas que han marcado un antes y un después en sus disciplinas.

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Sin embargo, en el pódcast Stick to Football, de Gary Neville, Roy Keane e Ian Wright, Brady también habló sobre su admiración por el futbol y por figuras como Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazário, a quien calificó como "El Original", ya que recordó que le encantaba ver al astro brasileño durante sus primeras temporadas con el Real Madrid.

“Yo siempre fui fan del futbol. Todos jugábamos cuando crecíamos acá, en California, especialmente mi hermana”, declaró Brady, quien dejó claro su vínculo con el deporte y dijo que no era un aficionado nuevo, tras las acusaciones que recibió cuando se convirtió en propietario minoritario y presidente del consejo asesor del Birmingham City FC.

Tom Brady talking Mundial?

El fútbol ya cruzó todos los códigos🏈⚽ — Telemundo (@Telemundo) June 23, 2026

Argentina y Brasil: Las favoritas de Brady

"Me encanta la selección de Brasil y me encantaba ver jugar a Ronaldo Nazário. Tengo dos hijos brasileños, así que los alentamos todos", argumentó Tom Brady, en referencia a los hijos que tuvo con la supermodelo brasileña Gisele Caroline Bündchen, conocida por haber sido la modelo mejor pagada del mundo entre 2002 y 2017.

Sin embargo, para el mariscal de campo que más partidos ha ganado en la historia de la NFL, ninguna selección juega como Argentina, debido a que el equipo celebra unido y transmite una identidad común: “Sabemos que Messi es increíble, pero la Albiceleste realmente funciona como un conjunto”, concluyó el exjugador de los Patriotas.