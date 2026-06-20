¿Puede la selección de EE. UU. ganar la Copa del Mundo 2026? La predicción de Zlatan Ibrahimovic

La selección de Estados Unidos inició la Copa Mundial del 2026 de la mejor manera posible: dos victorias en dos partidos, seis goles a favor y solo uno en contra. De esa cuenta, el cuadro de las barras y las estrellas aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final en las primeras dos jornadas, al igual que otro de los anfitriones, México.

Los dirigidos por el director técnico argentino Mauricio Pochettino han dejado un grato sabor de boca en este arranque de la Copa del Mundo del 2026, dado que tanto en la victoria por 4-1 ante Paraguay como en la siguiente, por 2-0 contra Australia, el equipo ha recibido elogios a nivel local e internacional, principalmente en Europa.

El nivel de los estadounidenses es tal que algunas figuras mediáticas han empezado a catalogarlos como uno de los favoritos para ganar la Copa Mundial 2026, a pesar de que la selección de Estados Unidos nunca ha alcanzado una final mundialista, a diferencia de otras favoritas, como Brasil, Alemania, Argentina, Francia, Uruguay e Inglaterra.

Estados Unidos ha comenzado a ganarse la etiqueta de candidato a levantar la Copa del Mundo, pero, tal como lo dijo su entrenador argentino, lo más importante es ir partido a partido. Por ello, los estadounidenses ya están enfocados en su siguiente compromiso de la fase de grupos, que disputarán ante Turquía el jueves 25 de junio.

¿EE. UU. puede ganar la Copa Mundial del 2026?

Aunque la trayectoria de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026 apenas comienza, las victorias ante Paraguay y Australia han reforzado la confianza en la selección estadounidense, que espera repetir la hazaña conseguida hace 96 años, en el Mundial de Uruguay 1930, cuando EE. UU. alcanzó las semifinales por primera y única vez.

Ante esta situación, el exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, piensa que la selección de los Estados Unidos tiene argumentos suficientes para aspirar al título, a pesar de que no alcanza unos cuartos de final desde la Copa Mundial de Corea del Sur y Japón en el 2002.

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Luego de uno de los encuentros del torneo, el futbolista más laureado de la historia de Suecia, con 32 títulos oficiales, luego de jugar en nueve clubes y en siete ligas distintas, participó en la retransmisión de FOX y fue consultado sobre las opciones reales del combinado estadounidense de levantar el trofeo. Su respuesta fue clara: “Sí”.

“Cuando tienes este apoyo es difícil que te ganen. Eso es lo que necesitan y simplemente deben seguir ganando confianza de un partido a otro”, afirmó Ibrahimovic, quien considera que el respaldo que recibe la selección estadounidense en su propio país puede convertirse en una ventaja difícil de contrarrestar para cualquier rival en la Copa.

"EE. UU. debe empezar a creer"

“Ya lo dije al principio, lo que ocurrió antes de la Copa del Mundo no es tan importante como lo que ocurre ahora. Actualmente tienen el impulso. Si antes no lo creían, lo repetiré: Estados Unidos debe empezar a creer. Tienen a todo un país detrás de ellos”, añadió Zlatan, quien disputó dos ediciones de la Copa Mundial: en el 2002 y el 2006.

Por último, el exatacante quiso restar importancia a cualquier duda generada antes del comienzo de la competición. A su juicio, el presente de la selección estadounidense es lo único que cuenta ahora mismo, por lo que los dirigidos por Pochettino deben enfocarse en derrotar a Turquía y, posteriormente, superar los dieciseisavos de final.