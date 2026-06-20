El video clave en Texas: así huyó el sospechoso tras el asesinato de un mecánico centroamericano

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, un centroamericano de origen nicaragüense, identificado como José Salgado Amador, de 28 años, fue asesinado durante la noche del pasado lunes 15 de junio mientras trabajaba como mecánico en un estacionamiento de Riverside, en la ciudad de Austin, Texas.

La noticia ha causado mucha consternación entre vecinos, clientes y amigos, quienes describieron a Salgado Amador como una persona muy trabajadora, amable y de confianza. “José era una persona muy amorosa”, recordó Ana Loveia, una amiga muy cercana del nicaragüense, quien murió a balazos a las afueras de un establecimiento.

“Estábamos observando la televisión y, en eso, mi mamá me dijo que no podía creer lo que estaba viendo. Leyó el nombre del muchacho y vio que la muerte ocurrió afuera del AutoZone. Fue entonces cuando dijo que no podía creer que era José”, recordó Loveia, quien mencionó que el eco de los impactos de bala rompió la calma de la noche.

Esto se debe a que el crimen ocurrió a las 23.00 horas, cuando los agentes respondieron a una llamada por un tiroteo en el estacionamiento de un negocio ubicado en el 2237 East Riverside Drive, donde funciona una tienda AutoZone, cadena dedicada a la venta y distribución de refacciones, accesorios y productos químicos para vehículos.

Nuevas imágenes del sospechoso

Ante esta situación, la Policía de Austin, Texas, dio a conocer nuevas imágenes del sospechoso relacionado con la muerte de José Salgado Amador, un mecánico centroamericano de 28 años que estaba trabajando cuando, durante un intento de robo, el atacante le disparó y huyó antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Salgado Amador fue baleado mientras trabajaba en un estacionamiento del este de la ciudad, de manera que, cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al mecánico centroamericano con heridas de bala y, aunque lo trasladaron a un hospital local, las autoridades lo declararon muerto a las 23.56 horas del pasado 15 de junio.

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Dadas las circunstancias, de acuerdo con la investigación de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Austin, Texas, José Salgado Amador trabajaba como mecánico en un estacionamiento cuando un hombre hispano, de entre 17 y 20 años, se le acercó mientras vestía una sudadera gris con capucha y comenzó a amenazarlo.

Tras el tiroteo en el estacionamiento del local, el sospechoso corrió hacia un vehículo de color claro, en el que escapó del lugar. Por ende, como parte de la investigación, la Unidad de Homicidios publicó un video de una cámara de seguridad en el que se observa al atacante y solicitó la colaboración del público para identificarlo en Austin, Texas.

Un intento de robo termina en tragedia

“José era querido, siempre tenía clientes, siempre estaba rodeado de personas que confiaban en él”, dijo Rosa Nieto, clienta y amiga de Salgado. Por ello, los investigadores solicitan que cualquier persona que haya estado en el área la noche del 15 de junio o que tenga alguna evidencia relacionada con el caso se comunique con las autoridades.

La colaboración de la comunidad es importante porque, hasta el momento, no se ha revelado la identidad del agresor. Es por eso que cualquier persona que reconozca al sospechoso o tenga información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato con el Departamento de Policía de Austin, que investiga el caso del centroamericano.