Messi, Mbappé y Kane: ¿Quiénes son los 15 máximos goleadores de las Copas del Mundo?

Previo al inicio de la Copa Mundial del 2026, un total de 2 mil 720 goles habían sido anotados por más de 1 mil 400 jugadores en las 22 ediciones disputadas hasta entonces de las Copas del Mundo, desde que el primero fue marcado por el futbolista francés Lucien Laurent en la Copa Mundial de Uruguay, en 1930, hace más de nueve décadas.

Cabe mencionar que el registro de goles de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) excluye los anotados en las tandas de penales que sirven como desempate en las rondas de eliminación directa, por lo que los máximos goleadores de los Mundiales marcaron sus tantos durante el tiempo reglamentario o en la prórroga.

Ante esta situación, de los quince máximos goleadores de las Copas del Mundo, solo tres siguen activos y compiten en la Copa Mundial del 2026: el argentino Lionel Messi, de 38 años; el francés Kylian Mbappé, de 27; y el inglés Harry Kane, de 32, quienes lucharán cada encuentro por la Bota de Oro del campeonato en Norteamérica.

Frente a este escenario, los otros doce integrantes del listado son futbolistas retirados que, gracias a sus actuaciones en las Copas del Mundo, se convirtieron en leyendas del torneo. Entre ellos figuran el alemán Miroslav Klose, el brasileño Ronaldo Nazário, el francés Just Fontaine y el húngaro Sándor Kocsis, entre otros mitos de este deporte.

Goleadores de la Copa Mundial

Siete estrellas con 10 goles

Tras el doblete que anotó contra Croacia el miércoles 17 de junio, el inglés Harry Kane ingresó en la selecta lista de futbolistas que han anotado 10 goles en las Copas del Mundo, junto con el peruano Teófilo Cubillas, el argentino Gabriel Batistuta, el polaco Grzegorz Lato, el inglés Gary Lineker y los alemanes Helmut Rahn y Thomas Müller.

Dos mitos con 11 goles

Con apenas un gol más que las figuras antes mencionadas se encuentran el alemán Jürgen Klinsmann y el húngaro Sándor Kocsis. Este último destaca aún más por haber anotado sus 11 goles en una sola edición de la Copa Mundial, la disputada en Suiza 1954. Sin embargo, el nacido en Alemania sí logró proclamarse campeón, en Italia 1990.

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Una leyenda con 12 goles y otra con 13

Con 12 anotaciones se encuentra el único futbolista que ha ganado tres Mundiales, el brasileño Pelé, quien distribuyó sus tantos en las ediciones de 1958, 1962, 1966 y 1970. No obstante, nunca logró superar a Just Fontaine, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del futbol francés, ya que anotó 13 goles en la edición de 1958.

Empate de campeones del mundo con 14 goles

Cinco décadas después de haber anotado 14 goles entre las ediciones de 1970 y 1974, en la que se proclamó campeón del mundo, el registro del alemán Gerd Müller fue igualado por el francés Kylian Mbappé, quien, tras conquistar el Mundial en el 2018, ha marcado goles en las dos ediciones mundialistas que ha disputado desde entonces.

Toujours important de commencer par une victoire. Le chemin sera long mais nous sommes prêts. 🇫🇷🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/JhPbpUQopN — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 16, 2026

Un bicampeón del mundo con 15 goles

En solitario, con 15 goles, se encuentra el brasileño Ronaldo Nazário, quien, aunque fue campeón del mundo sin disputar ningún partido en la edición de 1994, tomó el control de su destino y en los tres Mundiales siguientes se convirtió en uno de los delanteros más letales del torneo, hasta conquistar su segundo título mundial en el 2002.

Dos campeones con el récord de 16 goles

Al ganar el Mundial 2014, el alemán Miroslav Klose contribuyó a uno de los momentos más dolorosos en la carrera del argentino Lionel Messi. A pesar de ello, el rosarino volvió a disputar una final mundialista y, tras conquistar su estrella en el 2022, igualó al teutón con 16 goles en la edición de 2026, gracias al triplete que anotó en su debut.